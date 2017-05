Réaménagement de l’aire d’accueil à Maisonneuve-Rosemont

En raison de travaux à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, la population est invitée à éviter, à moins d’un problème aigu, l’urgence de l’hôpital.

Les travaux se dérouleront du 23 au 25 mai et consistent à déménager l’aire d’accueil des patients.

Les nouveaux locaux de l’aire ambulatoire seront mieux adaptés, plus modernes et ils s’inscrivent dans le cadre plus global du projet d’agrandissement et de modernisation de l’urgence.

«Une fois que les espaces occupés temporairement par l’aire ambulatoire seront libérés, leur réaménagement débutera pour accueillir le nouveau garage des ambulances et le débarcadère», explique Florence Meney, relationniste médias au CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal.

L’urgence demeurera ouverte en tout temps, mais la collaboration de la population est demandée. Les gens sont priés de se rendre dans une clinique sans rendez-vous ou autres installations du secteur.

Liste des cliniques médicales sans rendez-vous du secteur

-Clinique médicale 3000 (3000, rue Bélanger Est)

-Clnique médicale Angus (4101, rue Molson, bureau 101)

-Centre médical Hochelaga (9080, rue Hochelaga)

-Clinique Maisonneuve-Rosemont (5345, boulevard de l’Assomption, bureau RC-60)

-Polyclinique-réseau Pointe-aux-Trembles (12905, rue Sherbrooke Est, bureau 103)

-Polyclinique Cabrini (5700, rue Saint-Zotique Est, bureau 200)

-Clinique médicale Viau (4750, rue Jarry Est, bureau 204)

-CLSC de Saint-Michel (3355, rue Jarry Est)

-Hôpital Santa Cabrini (5655, rue Saint-Zotique Est)