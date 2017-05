Concours «Embellissons Mercier – Hochelaga-Maisonneuve»

Les résidents de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve sont une fois de plus invités à s’inscrire au concours d’embellissement de l’arrondissement dans l’une des différentes catégories.

Pour s’inscrire, les gens doivent remplir le coupon de participation (ville.montreal.qc.ca/mhm ou ecomhm.com/embellissonsmhm) et le remettre ou le poster, au plus tard le 18 août, à un point de service de l’Éco-quartier Mercier – Hochelaga-Maisonneuve ou au bureau Accès Montréal.

À la réception des coupons de participation, un photographe sillonnera les rues du territoire pour immortaliser les aménagements soumis.

Trois prix seront remis par catégorie: carré d’arbre, balcon-terrasse, parterre avant, commerce-entreprise-institution, HLM-coopérative d’habitation.

Le jury peut modifier la répartition des prix selon le nombre de participants par catégorie. Il peut également attribuer des mentions spéciales.

«Depuis 10 ans, le concours incite les citoyens, les commerces, les entreprises et les institutions à fleurir leurs balcons, terrasses, parterres ou carrés d’arbres et à soumettre leurs aménagements. Le concours a récompensé quelque 125 personnes entre 2008 et 2016 et ce sont pas moins de 972 candidatures qui ont été soumises depuis 2013», de mentionner fièrement le maire Réal Ménard.

En plus du concours d’embellissement, l’éco-quartier invite les citoyens de l’arrondissement à embellir leur milieu de vie en adoptant un carré d’arbre.

«Pour obtenir des vivaces gratuites, les citoyens intéressés à adopter un carré d’arbre doivent simplement remplir le document d’inscription et le rapporter à l’éco-quartier», indique Christelle Kouotze, coordonnatrice du volet Nature en ville à l’Éco-quartier MHM.