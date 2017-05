La Fête des familles de Mercier-Est bat son record de fréquentation

Le soleil était au rendez-vous pour la 20e Fête des familles de Mercier-Est, alors que plus de 4500 personnes ont pris part à l’événement.

«On a jamais eu deux années consécutives de beau temps. Les gens ont répondu en grand nombre à notre invitation, ce qui nous a permis de battre notre dernier record de fréquentation par plus de 500 personnes», souligne fièrement Véronique Coulombe, directrice de la Maison des familles de Mercier-Est, organisme porteur de l’événement.

Sous le thème du cirque et de la fête foraine, plusieurs activités ont été offertes aux petits et grands. Les jeux gonflables ont remporté un vif succès, l’animation offerte par les artistes ambulants a fait rire bien des participants et les gens ont pu en apprendre davantage sur les services offerts dans le quartier grâce à la vingtaine de partenaires et organismes présents.

Les festivités se sont déroulées sans anicroche.

«L’équipe de bénévoles était à la hauteur pour s’assurer le bon déroulement de toutes les activités offertes sur le site et soutenir l’équipe de travail de la maison des familles. Ils ont fait un excellent travail», note Marc Frédéric, coordonnateur aux bénévoles.

La Maison des familles de Mercier-Est donne rendez-vous à la population l’an prochain, pour une nouvelle journée de festivités qui promet aussi d’être haute en couleur.