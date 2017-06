Chaminou et ses amis débarquent dans MHM

Chaminou, Tourou, Houbi, Coin-Coin, Trottino et Poulpette prendront d’assaut la fête de la famille Mercier-Ouest en fête pour rencontrer les enfants… et les plus grands.

Cet été encore, Chaminou et ses amis représenteront «Naître et grandir» dans plusieurs événements. En plus de divertir petits et grands, ils iront à la rencontre des familles afin de leur parler de l’importance de l’entourage dans la vie des tout-petits.

En effet, plus un enfant est entouré d’adultes qui l’aiment, comme ses grands-parents, ses oncles, ses tantes ou des amis de la famille, mieux il se développe.

Chaminou et ses amis seront sur la route tout l’été, et de passage à Mercier-Ouest en fête le 10 juin prochain.

De plus, il sera possible pour les parents et enfants de s’amuser aux parcs du Vaisseau d’Or, Carlos-d’Alcantara et Hochelaga, dans Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, avec les panneaux éducatifs de «Naître et grandir» illustrant les émotions de base des jeunes enfants: la peur, la colère, l’excitation ou la joie.

Les enfants peuvent alors avoir du plaisir avec leurs parents tout en apprenant à reconnaître et à nommer leurs émotions. En s’amusant à imiter ou à identifier des émotions, l’enfant apprend peu à peu à les exprimer et à les gérer.

«Naître et grandir» est financé par la Fondation Lucie et André Chagnon, une société philanthropique québécoise qui a pour mission de prévenir la pauvreté en misant sur la réussite éducative.