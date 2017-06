Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les aînés

Jusqu’au 15 juin prochain, le Chez-Nous de Mercier-Est déploiera son opération «Réplique mauve sur la rue Hochelaga». Cette opération est mise de l’avant pour sensibiliser la population du quartier aux différents visages que peut prendre la maltraitance envers les aînés.

Les membres et bénévoles du Chez-Nous de Mercier-Est, ainsi que la population, les organisations et les commerçants sont invités à attacher un ruban mauve à la clôture de l’organisme donnant sur la rue Hochelaga.

S’ils le veulent, les participants peuvent inscrire dans un message anonyme les gestes abusifs qu’ils souhaitent dénoncer ou encore, proposer des solutions concrètes pour contrecarrer des situations d’intimidation à l’endroit des personnes âgées.

«Les données tirées de cette consultation citoyenne guideront les plans d’intervention et d’entraide du Chez-Nous, de mentionner Léo Fortin, directeur général. Les données seront partagées avec nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, du milieu communautaire et du secteur privé.»

Le moment fort de l’opération aura lieu le 15 juin, alors que le Chez-Nous de Mercier-Est soulignera la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les aînés.

Marie Cantin, coordonnatrice régionale – Montréal du plan de Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, et des acteurs locaux et régionaux directement impliqués dans les programmes de prévention de l’intimidation seront présents.

Le Chez-Nous de Mercier-Est dévoilera alors ses engagements à la suite du forum Contrer l’intimidation entre les aînés tenu en mars dernier.

«Nul doute que l’expertise des uns, conjuguée au savoir des autres, contribue à créer des communautés respectueuses de la dignité de tous les citoyens», conclut M. Fortin.

Le 15 juin, le ruban mauve sera à l’honneur…