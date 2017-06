Les lauréats du concours Imagine ton superhéros sont maintenant connus

Lancé en mai dernier, à l’initiative du conseiller de Tétreaultville Richard Celzi, le concours de dessin Imagine ton superhéros a été très populaire auprès des jeunes. Plus de 300 d’entre eux y ont participé et les grands lauréats ont été dévoilés la semaine dernière, dans le cadre du vernissage de l’exposition.

Le concours s’adressait aux jeunes âgés de 5 ans et plus des écoles de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. Les enfants devaient dessiner un superhéros, lui donner un nom ainsi qu’un pouvoir.

«Imagine ton superhéros réunit ma passion pour l’univers du Comiccon et ma volonté de donner aux jeunes de MHM une vitrine originale qui favorise l’expression artistique et contribue à aiguiser leur imaginaire, de dire M. Celzi. Je suis fier de l’enthousiasme qu’a suscité le concours, d’autant plus que trois classes d’enfants autistes ont participé.»

Le jury, composé du conseiller municipal, d’Élizabeth Jutras, directrice des communications au Comiccon de Montréal, et de Sylvie Burelle, chef de section des bibliothèques Langelier et Mercier, n’a pas eu la tâche facile pour départager les lauréats.

Néanmoins, quatre gagnants ont remporté un forfait familial pour le Comiccon de Montréal: Lily-Jeanne Pépin, de l’école Notre-Dame-des-Victoires, Anastasia Aumont, de l’école Hochelaga, Summer Rose, de l’école Edward Murphy Elementary School, et Angelica Gagnon-Sardi, de l’école Hochelaga.

Les membres du jury ont aussi remis des prix coup de cœur à Mounir Ait Messaoud, de l’école Hochelaga, Anna-Lan Nguyen, de l’école Edward Murphy Elementary School, Florence Ducharme, de l’école Armand-Lavergne, et Ève Lekman, de l’école Hochelaga.

Le festival Comiccon de Montréal se tiendra du 7 au 9 juillet au Palais des congrès.