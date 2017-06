Les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste dans Mercier et Anjou

À l’occasion de la Fête nationale du Québec, plusieurs festivités seront organisées le 24 juin, dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve et celui d’Anjou.

Des célébrations se tiendront notamment au parc Saint-Victor, situé au coin des rues Hochelaga et Taillon.

Le coup d’envoi sera donné à 16h, avec le discours d’ouverture.

Par la suite, le site s’animera au son de la musique de DJ Tropical Music. Des ateliers de maquillage pour les enfants seront offerts. Des clowns et amuseurs publics seront aussi présents pour divertir jeunes et moins jeunes.

À 18h, les députés provincial et fédéral, Maka Kotto et Mario Beaulieu, seront sur place pour l’hommage au drapeau et le discours patriotique.

Après quoi, la troupe de danse Cheza offrira un spectacle mettant en lumière leur savoir-faire.

Des prestations musicales et de l’animation ponctueront le reste de la soirée.

En cas de pluie, les festivités auront lieu à la salle paroissiale San Domenico Savio (9190, rue Sainte-Claire).

Promenade Bellerive

À la promenade Bellerive, les activités se dérouleront tout au long de la journée.

Dès 9h, les curieux pourront visiter l’exposition baptisée Les filles du Roy (forgeron, poterie, maquillage, kiosque d’animation).

À 10h, aura lieu la messe de la Saint-Jean-Baptiste avec à l’animation Pierick Houdy.

Ensuite s’enchaîneront les activités de bricolage, de maquillage, un spectacle choral avec à l’animation Fleur de Lys.

Un défilé soulignant l’arrivée des Filles du Roy se déroulera sur le coup de 12h30 et il sera suivi par l’hommage au drapeau et le discours patriotique.

À 13h30, reconstitution historique pour tous avec à l’animation Nicole O’Bomsawin pour tout l’après-midi.

À 17h, spectacle par un conteur, à l’animation Francis Désilet, prestations musicales D-Track et Sam Faye (rap francophone) et chants traditionnels avec le groupe Le Vent du nord.

En cas de pluie, les activités se tiendront au sous-sol de l’église Saint-François d’Assise (700, Georges-Bizet)

Sainte-Louise-de-Marillac

Du côté de la paroisse Sainte-Louise-de-Marillac (7901, Sainte-Claire), les festivaliers ne seront pas en reste.

«Volée de cloches», messe de la Saint-Jean-Baptiste animée par le curé François Baril, spectacle de musique, hommage au drapeau et discours patriotique en compagnie du député Maka Kotto.

Les gens pourront pique-niquer sur le terrain de la Fabrique et les célébrations se termineront par de la danse en ligne.

Les activités débutent à 16h et en cas de pluie elles se tiendront au sous-sol de l’église Sainte-Louise-de-Marillac.

Célébration à Anjou

Du côté de l’arrondissement d’Anjou, les célébrations de la Fête nationale du Québec se tiendront le 24 juin, de 13h à 18h30, à Anjou-sur-le-Lac.

Plusieurs activités sont prévues tout au long de la journée: jeux gonflables, maquillage, minifermette, ateliers d’initiation aux arts du cirque, jeux de kermesse et bien davantage.

De plus, des hot-dogs et des jus seront offerts gratuitement sur place de 16h à 18h30.

Aux activités s’ajoutent trois spectacles : Ari Cui Cui, à 14h, pour les tout-petits, un spectacle de chant de l’école artistique Marie-Prose, à 16h30, et une prestation du chanteur Matt Laurent à 17h.

Les citoyens se rendant en voiture à l’événement auront accès à du stationnement par la rue Renaude-Lapointe (stationnement du Home Dépôt et du Bureau en Gros).

Les rues du secteur Anjou-sur-le-Lac seront accessibles pour la circulation locale seulement. Les visiteurs de la fête ne pourront circuler en voiture ni se stationner sur le boulevard des Galeries d’Anjou et sur la promenade des Riverains au nord de la rue Bombardier.

Pour faciliter l’accès au site, des navettes d’autobus seront offertes gratuitement. Les détails du circuit d’autobus peuvent être consultés sur le site de l’arrondissement.

Pour information, les Angevins peuvent contacter le bureau Accès Anjou en composant le 311.