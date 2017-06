Maltraitance envers les aînés: un phénomène tristement réel

La maltraitance envers les aînés est un sujet encore tabou et pourtant elle est bien réelle. En un an, de juin 2016 à juin 2017, les policiers du poste de quartier (PDQ) 48 sont intervenus dans 354 incidents criminels impliquant des personnes âgées de 65 ans et plus.

Les types d’abus les plus souvent commis sont les fraudes par hameçonnage, les arnaques et les fraudes bancaires.

Dans les cas de violence, ils sont souvent commis par des proches ou des membres de la famille immédiate, indique Martin Dea, commandant du PDQ 48.

Véronique Germain, qui réside dans Mercier-Est, en est un exemple. Il y a deux ans, son fils l’a menacée de mort.

«Il est arrivé chez moi en criant je vais te tuer ma « tabarnak ». Il ne faut pas hésiter à dénoncer et à chercher de l’aide.»

Si la dame a voulu livrer son témoignage, lors de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les aînés du 15 juin, c’est pour donner un peu d’espoir aux victimes et les encourager à dénoncer les abus sous toutes ses formes envers les personnes âgées.

Dans le cadre du projet Réplique mauve sur la rue Hochelaga, du Chez-Nous de Mercier-Est, du 1er au 15 juin, les membres, citoyens, bénévoles, commerçants, organismes communautaires et élus de tous les paliers ont d’ailleurs été invités à attacher un ruban mauve à la clôture du Chez-Nous en guise de solidarité.

Un petit geste pour répliquer et riposter à la maltraitance des aînés, mais qui a fait son petit bout de chemin.

«Si vous vous promenez sur la rue Hochelaga, vous verrez que tous les commerçants ont affiché un ruban mauve dans leur vitrine. Le quartier de Mercier-Est a fait preuve d’une belle solidarité», de souligner fièrement France Moreau, du Chez-Nous de Mercier-Est.

Pour l’an prochain, elle aimerait que l’activité rayonne dans tous les quartiers montréalais afin d’exprimer haut et fort que la maltraitance envers les aînés n’a pas sa place dans notre société.