Retour de la piétonnisation du carré Notre-Dame-des-Victoires

Le projet de piétonnisation du carré Notre-Dame-des-Victoires est de retour pour une seconde année avec de tous nouveaux aménagements. Le concept a été bonifié cette année, à la grande joie des résidents du quartier.

Jusqu’au 30 septembre, les rues Monsabré, Lacordaire et Louis-Veuillot seront piétonnisées, entre l’avenue Pierre-de-Coubertin et la rue Boileau.

Cinq grandes zones ont été créées: le potager Boileau dans l’impasse de la rue Boileau et l’entrée de la cour d’école, l’aréna des victoires dans la rue Louis-Veuillot, le parc des amoureux au parc Thibodeau, le parvis de l’église sur la rue Lacordaire, entre Pierre-de-Coubertin et Boileau et la cour d’Olivier dans la rue Monsabré à l’angle de Boileau.

Potager, terrain multisports, lieu de rencontre avec balançoires, tables à pique-nique, scène circulaire, piano public, boîte de jeux spontanés, les citoyens, jeunes et moins jeunes, pourront s’en donner à cœur joie.

«Le carré Notre-Dame-des-Victoires permet non seulement de sécuriser le secteur, mais aussi aux gens de profiter d’une expérience de détente avec des aménagements conviviaux et complémentaires qui favorisent les rencontres», indique Karine Boivin-Roy, conseillère municipale de Louis-Riel.

«Les nouveaux espaces ne demandent qu’à être investis. J’espère que les gens du quartier participeront aux activités proposées et que cela donnera le goût à d’autres d’en organiser», d’inviter Laurence Lavigne Lalonde, conseillère de Maisonneuve – Longue-Pointe.

Cette année, les aménagements ont fait l’objet d’une consultation publique et cela se reflète dans les résultats. Lors de l’inauguration des installations, les résidents n’avaient que des bons mots pour les concepteurs, l’organisme La Pépinière – Espaces collectifs.

«Je suis extrêmement satisfaite. Il y a beaucoup plus d’espaces ombragés et les suggestions citoyennes ont été prises en compte. Il y en a vraiment pour tous les goûts», commente Gabie Lacourse, résidente du quartier.

Le mot revenant le plus souvent dans les conversations est «beau».

«Les commentaires reçus sont très positifs et démontrent que nous avons fait les bons choix», se réjouit Joseph Bergeron, de La Pépinière – Espaces collectifs.

Une somme de 186 000$ a été investie par la ville-centre et l’arrondissement dans la réalisation des aménagements.

Programmation

Tout l’été, il y aura de l’animation au carré Notre-Dame-des-Victoires. Une personne ressource est sur place presque tous les jours et des événements spéciaux seront organisés.

Les vendredis du 7 juillet au 25 août: les 5 à 7 Piano pique-nique où un musicien se charge de l’animation en interprétant les plus grands succès de la chanson dans différents styles.

Le 3 juillet: Raconte-moi NDV

Les 15-16 juillet: Des jeux plein la rue

Les 29-30 juillet: Des fêtes plein la rue

Les 12-13 août, de 12h à 19h, Carnaval estival

Le 26 août: Épluchette et bazar de la paroisse NDV