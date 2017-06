Une programmation estivale attrayante dans MHM

La Corporation d’animation des places publiques (CAPP) a dévoilé un nouveau circuit de son service Vélopousse.

Les résidents de MHM pourront dorénavant découvrir le Montréal maritime, au travers d’un parcours le long du fleuve Saint-Laurent qui leur permettra d’en apprendre d’avantage sur l’histoire du quartier au travers du port.

«Les gens connaissent mal l’histoire maritime de Montréal», a soutenu Mélanie Nadeau, directrice des communications du port de Montréal, qui participe au projet depuis ses débuts, il y a quatre ans.

L’entreprise a d’ailleurs acquis pour l’organisme cinq nouveaux triporteurs. «On n’a pas juste besoin d’investir dans le quartier, on veut être présent dans les projets.»

Animations

Parmi les autres animations présentées par la CAPP mardi matin, plusieurs retours d’évènements ont été annoncés. «C’est une programmation de feu», a lancé Jean-François Beaupré, directeur général de la CAPP.

Les pianos publics reviennent dans les quatre districts de l’arrondissement, aux places Simon-Valois et Genneviliers-Laliberté, au carré Notre-Dame-des-Victoires (CNDV) et au parc Carlos-D’Alcantara. Un artiste différent chaque semaine fera la tournée des pianos pour proposer, entre autres, de la chanson française, du jazz ou de la musique classique.

Le projet Plein la rue se déclinera en deux thèmes cette année. Les Jeux, qui auront lieu le 8 et 9 juillet sur la place Valois et le 15 et 16 juillet au CNDV, amèneront des jeux d’eau, des toboggans et même une piscine sur les lieux.

Les Fêtes, qui auront lieu les deux semaines suivantes aux mêmes endroits, sont plus mystérieuses. «Ça se peut qu’on vienne avec un bateau pirate et qu’on le prenne d’assaut», a voulu aguicher Jean-François Beaupré.

Les Carnavals estivaux seront organisés le 5 et 6 aout sur la place Valois, les 12 et 13 aout au CNDV et le 19 aout au parc Carlos-D’Alcantara.

La Foire commerciale Culture d’ailleurs, dans Mercier, sera repoussée cette année à la semaine d’après la fête du Travail, soit le 9 septembre. «On voulait que tous les commerçants puissent y participer. Nous avons aussi un rôle de développement économique à faire», a indiqué le directeur de la CAPP.

Pour le maire, Réal Ménard, la délégation à la CAPP de l’animation publique est une bonne chose. «On compte beaucoup sur eux. Il y a un nouveau rapport à la ville qui s’installe dans l’esprit des gens, qui s’approprient les lieux.»

La mairie a d’ailleurs attribué un financement de 100 000$ à la CAPP cette année. «C’est significatif dans un budget, mais ce n’est rien par rapport à ce que cela apporte aux citoyens», a-t-il ajouté.

La CAPP a organisé 120 évènements depuis sa création. En 2016, elle a attiré plus de 50 000 citoyens.