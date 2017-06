La rue Beaubien Est revitalisée

Le visage de la rue Beaubien Est, entre Langelier et Carignan, se transforme petit à petit. Des placettes publiques, des bancs, des pots de fleurs ont été installés et des portions de trottoir ont été peintes dans le but avoué de revitaliser ce secteur commercial.

Le Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR) bénéficie d’une subvention dans le cadre du PRAM-Est, un programme de la Ville de Montréal qui soutient divers projets innovateurs dans l’est de Montréal, pour mener à bien son projet.

Des rencontres d’échanges et de discussion ont été tenues par le CSLR avec les commerçants et citoyens et tous s’entendent pour dire que l’artère a besoin d’attention.

Les premières interventions ont été réalisées au printemps et déjà elles semblent donner de bons résultats. Les gens apprécient les efforts.

Le 17 juin dernier, une fiesta a été organisée pour animer l’artère et permettre aux citoyens de redécouvrir le secteur.

Les responsables du projet croient être sur la bonne voie d’y voir dans un avenir proche des changements positifs sur cette artère qui est méconnue, mais qui se révèle pleine de surprises.