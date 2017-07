Coupe Canada: une seconde médaille d’or pour Alexis Lévesque-Gallant

Mission accomplie pour le joueur de la ligne offensive de l’équipe québécoise de football des moins de 18 ans, Alexis Lévesque-Gallant, qui a remporté sa seconde médaille d’or à la Coupe Canada, une troisième consécutive pour la formation du Québec.

En compagnie de ses coéquipiers, les représentants du Québec ont vaincu la Saskatchewan en grande finale par le pointage de 10-7. Le touché victorieux a été marqué avec 19 secondes à jouer à la rencontre.

Cette nouvelle médaille d’or pour le résident de Mercier-Est, lui qui était également de la formation championne en 2016, n’a pas été obtenue sans peine.

«Les équipes étaient bien préparées à nous affronter. Le calibre de jeu était plus fort que l’an dernier, mais nous aussi on était bien préparés», indique le jeune homme.

Selon le joueur de la ligne offensive, la rencontre la plus difficile a été celle de demi-finale contre l’Alberta, une équipe physique constituée de géants.

«Les joueurs mesuraient tous 6’2 – 6’3 et pesaient 280 lb et plus. Ils étaient gros, rapides et imposants. Nous avons gagné grâce à un botté de précision à 24 secondes de la fin du match. C’était très serré», se remémore-t-il.

Les longues heures à l’entraînement précédant le tournoi et les séances vidéos au cours de la compétition ont porté leurs fruits.

Sur le plan personnel, Alexis est satisfait de ses performances. Au cours des trois rencontres, il a été membre de la formation partante et a eu l’occasion de réussir plusieurs jeux.

Le jeune homme, qui souhaitait connaître un bon tournoi pour ouvrir les yeux des dépisteurs de l’équipe canadienne, semble sur la bonne voie.

«J’ai un bon « feeling ». Après une des rencontres, il y en a un qui m’a félicité pour mon match. Les commentaires étaient positifs.»

Alexis devrait être fixé dans quelques semaines, soit à la fin août ou début septembre. Il espère un appel pour prendre part au camp d’entraînement de l’équipe canadienne.

Entretemps, il entreprendra à la mi-août, sa saison dans l’uniforme des Spartiates du Vieux-Montréal, en division 1 de la Ligue collégiale de football du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).