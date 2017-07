L’AIIM organise un second Forum industriel de Montréal

C’est sous le thème «Transformer l’industrie par le numérique» que l’Association interindustrielle de Montréal (AIIM) tiendra son deuxième Forum industriel de Montréal (FIM).

«La technologie numérique joue le rôle d’accélérateur dans la transition des industries traditionnelles vers la modernisation. Il est nécessaire de s’ajuster afin de s’imposer dans de nouveaux marchés», souligne Sâadia Lakehal, directrice générale de l’AIIM et initiatrice du FIM.

Le forum offrira trois espaces d’exposition de découvertes et d’opportunités d’affaires. Dans le secteur manufacturier, les entreprises industrielles de tous les secteurs et de tous les parcs industriels de l’île de Montréal, de Saint-Laurent à Rivière-des-Prairies, feront connaître leurs plus récentes réalisations.

Dans le volet numérique, les gens pourront s’informer et s’outiller en découvrant de nombreux services et solutions numériques qui touchent toutes les opérations d’une entreprise et l’ensemble de sa chaîne de valeur.

L’espace financement permettra aux participants d’établir des contacts avec des conseillers d’organismes gouvernementaux qui accompagnent les entreprises dans leur transition numérique à l’aide de différents programmes et subventions.

Des conférences-débats permettront de réfléchir sur les actions à entreprendre des différentes parties prenantes pour moderniser et numériser leurs entreprises.

«Notre enjeu comme industriel est de sortir de nos usines pour découvrir de nouvelles façons de développer nos produits et s’ouvrir aux nouvelles idées et tendances afin de rester compétitif dans un marché mondial», affirme Steven Polidoro, président du conseil d’administration de l’AIIM et président-directeur-général de Faspac Plastiks.

Le FIM se tiendra le 25 octobre prochain, au centre des congrès Renaissance. Une centaine d’exposants de l’industrie, du gouvernement et du numérique seront présents.