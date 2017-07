Un nouveau projet intergénérationnel au Centre Info-Femmes

Leurs mères et grands-mères ont mené le combat pour l’égalité de fait entre les sexes. Aujourd’hui, avec le projet «Technologies et traditions» le Centre Info-Femmes souhaite poursuivre la tradition avec les jeunes femmes de Mercier-Est.

Féminisme, hypersexualisation, violence conjugale, image de soi, diversité corporelle, plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette nouvelle initiative intergénérationnelle jumelant des jeunes femmes âgées de 15 à 30 ans et leurs «aînées» du Centre Info-Femmes.

«Même en 2017, il reste encore du travail à faire pour atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes, mais les participantes ne discuteront pas seulement de féminisme», rassure Virginie Couture-Boucher, responsable du projet.

Un souper est d’ailleurs organisé, le 3 août prochain, dans les locaux de l’organisme communautaire de la rue des Ormeaux au cours duquel les participantes établiront les grandes lignes de «Technologies et traditions»: les sujets, les activités et la forme que prendra le projet.

Des ateliers de discussion, des dîners-causeries, des activités de jumelage sont envisagés.

«Elles auront à déterminer ce qu’elles souhaitent, mais l’objectif demeure de créer des activités d’échanges et d’apprentissages, de leur permettre de briser l’isolement, de favoriser un rapprochement intergénérationnel et d’initier les filles à la vie communautaire», indique Mme Couture-Boucher.

Cette dernière aimerait rejoindre une vingtaine de participantes, mais elle ne veut pas en limiter le nombre.

Le projet aura lieu au Centre Info-Femmes, un environnement strictement féminin. Il sera ainsi plus facile pour les participantes de s’ouvrir et de ne pas hésiter à discuter librement, avance la responsable du projet.

«Nous sommes convaincues que le féminisme et la lutte à l’égalité des faits sont toujours aussi d’actualité et qu’il est nécessaire de former la relève dans notre communauté», ajoute-t-elle.

Les personnes intéressées à prendre part au projet sont priées de contacter Virginie Couture-Boucher au 514 355-4529.