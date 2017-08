Un vent de nouveauté souffle sur la Promenade-Bellerive

Les nouveaux aménagements du parc-nature de Tétreaultville ont été inaugurés par le maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, des élus du quartier et les représentants de la société d’animation de la Promenade-Bellerive (SAPB).

La directrice générale et le président du conseil d’administration de la SAPB ont d’ailleurs salué ces rénovations et installations financées par la Ville de Montréal.

Les travaux d’aménagement commencés à l’automne 2016 ont été finalisés il y a quelques jours.

Des empierrements ont été ajoutés et de la poussière de roche a été répartie sur les sentiers pour favoriser la circulation des cyclistes et piétons. Le parc bénéficie aussi de nouveaux bancs et tables, ainsi que de contenants à déchets supplémentaires pour la propreté du site. Des supports à vélos et des panneaux d’interprétation ont été ajoutés. La vue sur le fleuve a été optimisée à plusieurs endroits et des arbres ont été plantés. Enfin, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été améliorée sur l’ensemble du parc et les nouveaux aménagements ont été conçus pour répondre à cette exigence.

«C’est une grosse amélioration, mais c’était nécessaire. Il y avait des trous dans les chemins, les gens se plaignaient. Il fallait offrir une meilleure expérience aux utilisateurs», se réjouit Carole Castonguay, la directrice générale de la SAPB.

Selon cette organisation, le nombre d’utilisateurs du parc-nature de la Promenade-Bellerive a plus que doublé en quatre ans, passant de 60 000 à 140 000 personnes par an.

«Cela correspond en tous points aux objectifs qu’on s’était fixés (…). Les Montréalaises et Montréalais pourront désormais profiter en famille ou entre amis d’infrastructures et d’expériences à la hauteur de leurs attentes, pour la détente et les loisirs», estime Réal Ménard, le maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et responsable des grands parcs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«C’est exactement ce qu’on espérait, mais il faut que cela continue. On est à la croisée des chemins pour ce parc. C’est devenu un lieu de qualité et plus la qualité est élevée, plus les attentes des citoyens sont importantes. On souhaite que le travail continue avec la Ville-centre», espère Dominique Dumas, le président du conseil d’administration de la SAPB.

3,5

C’est en kilomètres, la longueur de sentiers réaménagés accessibles dans le parc-nature de la Promenade-Bellerive.

51

C’est le nombre de bancs qui a été ajouté dans le parc. 23 nouvelles tables à pique-nique ont aussi été installées, ainsi qu’une des tables familiales offertes par les compagnies Loblaw dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

150

Dans le projet de verdissement, 150 arbustes et 10 arbres ont été plantés dans le parc de la Promenade-Bellerive.

47

Il s’agit du nombre de contenants à déchets qui ont été ajoutés sur le site.

3

Trois panneaux d’interprétation et trois nouveaux supports à vélos sont désormais accessibles pour améliorer l’expérience des usagers.

1 540 214

C’est en dollars l’investissement total qui a été nécessaire pour réaliser ces travaux.