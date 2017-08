Un enseignant à Édouard-Montpetit arrêté pour leurre de mineurs

Un enseignant de géographie de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Francis Faille, a été arrêté par l’unité Exploitation sexuelle, volet pornographique juvénile et leurre, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et fait face à la justice.

L’homme de 43 ans qui travaillait à l’école secondaire Édouard-Montpetit, dans Mercier-Ouest, a comparu le 11 août dernier, à la Cour du Québec sous des chefs d’accusation de leurre d’enfants et rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite.

Il a été libéré sous plusieurs conditions, dont celles de ne pas utiliser Internet et de ne pas être en présence de personnes de moins de 16 ans.

Pour entrer en communication avec ses anciennes étudiantes, l’enseignant utilisait le pseudonyme francis.faille.94 sur Facebook. Il invitait ses victimes à avoir des relations sexuelles avec lui et leur aurait partagé des photos et vidéos de ses parties intimes.

Le suspect mesure six pieds et pèse 165 lb. Il a les yeux bleus et les cheveux rasés.

Les enquêteurs du SPVM ont des raisons de croire que l’homme aurait pu faire d’autres victimes.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être une victime de Francis Faille est priée de communiquer avec le 911 ou de se rendre à son poste de quartier pour déposer une plainte officielle.