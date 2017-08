La Grande tournée de passage à Anjou

Le spectacle la Grande tournée soulignant les célébrations du 375e de Montréal s’arrêtera dans l’arrondissement d’Anjou, les 19 et 20 août, au parc Lucie-Bruneau. Deux jours de festivités à laquelle les familles du quartier sont invitées à participer.

Mis en piste par le cirque Éloize plusieurs activités sont prévues. Le matin, un conteur local transportera les enfants dans un monde à la croisée du réel et de l’imaginaire.

L’après-midi, artistes et musiciens se mêleront à la foule et offriront des performances intermittentes, en plus de faire participer petits et grands à des ateliers de cirque et de danse.

Le samedi soir, au coucher du soleil après 20h30, place au spectacle L’Heure magique. Les spectateurs seront transportés dans un univers urbain et contemporain où huit personnages se recherchent, se rencontrent, puis se perdent de vue.

Sept numéros circassiens pour un public de tous les âges.

Exposition

Tout au long de la fin de semaine, les Angevins pourront découvrir «la ville suspendue», une exposition-installation inspirée de l’univers des cordes à linge et des monumentales enseignes au néon de Montréal.

L’histoire du grand Montréal est représentée à travers huit symboles majeurs, chacun évoquant à sa manière un pan du développement de la ville. L’histoire des arrondissements est incarnée par des personnages.

Le tout est complété par une série de moments rappelant des événements-clés du développement de l’arrondissement. Photographies, récits et faits historiques s’entrecoupent et se complètent.

VivaCité

Les gens pourront aussi se divertir en participant à des «jeux de kermesse» au profit d’organismes angevins.

Desjardins réinvente donc l’art de se divertir à travers un parcours à obstacles 2.0 qui mettra l’agilité des citoyens à l’épreuve.

À travers les épreuves, les participants accumulent des points qui seront par la suite convertis en un don que Desjardins versera pour ,les jeunes de l’arrondissement.

Les organismes bénéficiaires seront le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou, la maison d’hébergement Anjou pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale et le Club des petits déjeuners de l’école primaire Cardinal-Léger.

Plusieurs autres activités sont aussi au programme: «rallye-découvertes», «Tous réunis autour de la table», «Les grands apéros», «Les postes du futur», «Chats de ruelle» (ateliers d’agriculture urbaine, concert d’artistes émergents, projections en plein air, etc.), «Les fenêtres qui parlent».

Les activités se déroulent les samedi, de 9h30 à 22h30, et dimanche, de 9h30 à 18h30. Le parc Lucie-Bruneau est situé au 7070, avenue de l’Alsace, à Anjou.

Précédant les deux jours de festivités officielles, des événements se tiennent aussi le vendredi 18 août. Programmation complète ici.