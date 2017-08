Trois médailles pour les athlètes du Club Anjou-Kinsmen

Les représentants du Club de patinage artistique Anjou-Kinsmen ont livré de belles performances au Championnat québécois d’été en remportant trois médailles.

Dans la catégorie juvénile danse, Malorie et Simon Desmarais ont monté sur la plus haute marche du podium en décrochant la première position.

Les efforts de Sara-Maude Dupuis, dans la catégorie juvénile dames -14 ans, ont aussi été récompensés. La patineuse a terminé au second rang, ce qui lui a valu la médaille d’argent.

Elladje Baldé, membre de l’équipe nationale, l’a imité dans la catégorie senior messieurs remportant également une médaille d’argent.

Arianne Sharlee Duplessis, Victoria Saravia, Félix Desmarais, Lyna Ben Habouche étaient les autres représentants du Club de patinage artistique Anjou-Kinsmen.

La compétition était relevée avec la présence «de plus de 700 patineurs, incluant plusieurs patineurs qui évolueront au cours des prochains mois dans des compétitions provinciale, nationale et internationale et même les prochains Jeux olympiques de Pyeong Chang», de souligner le président de Patinage Québec, Jocelyn Proulx.

La prochaine compétition provinciale se déroulera du 28 septembre au 1er octobre, à Beauport, dans le cadre des Championnats de sous-section Québec de Patinage Canada. Ce rendez-vous sera la première étape de qualification en route vers Équipe Québec.