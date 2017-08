Les travaux de réaménagement sont terminés au parc Pierre-Bédard

Les familles de Louis-Riel et amateurs de pétanque ont dorénavant accès à de nouvelles aires de jeux au parc Pierre-Bédard puisque les travaux de réaménagement sont complétés.

«L’aménagement et la modernisation de nos parcs sont une priorité pour l’arrondissement. De 2013 à 2016, nous y avons investi une somme de 10M$. C’est dans un souci d’offrir aux citoyens des espaces bien aménagés et sécuritaires que les travaux de réaménagement au parc Pierre-Bédard ont été pensés», de souligner Réal Ménard, maire de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM).

Le nombre de terrains de pétanque est passé de cinq à sept, trois tours d’éclairage ont été ajoutées aux deux existantes et d’autres éléments d’éclairage ont été remplacés.

Les interventions faites comprennent également l’aménagement de deux sentiers d’accès universel et l’ajout de bancs et de tables, dont une table adaptée pour les fauteuils roulants.

L’aire de jeux pour les enfants de 2 à 5 ans comprend maintenant un module de jeu muni de glissoires et de grimpeurs variés, un élément tournant, quatre éléments d’équilibre, une nouvelle balançoire et un espace pour les pâtés de sable.

Au pourtour, une piste pour les tricycles ponctuée d’éléments de signalisation, un pont, une surface «accidentée» simulant des travaux de construction, une maisonnette et une station de ravitaillement pour tricycles ont été aménagés.

Du mobilier neuf a aussi été ajouté, alors que des surfaces de jeux en sable ont été récupérées pour de futurs aménagements dans l’arrondissement. Les bordures en béton et les sentiers déjà construits ont été préservés.

Pour les plus grands, les 5 à 12 ans, un module composé d’une structure de cordage à laquelle sont attachés un pont, des grimpeurs et des glissoires, une balançoire «panier», divers autres éléments et deux tables à pique-nique modernisent les deux espaces de l’aire de jeux.

«À l’occasion d’une tournée des parcs de Louis-Riel, je suis allée à la rencontre des résidents et me suis engagée à donner suite à leurs demandes. Les travaux réalisés au parc Pierre-Bédard font écho aux commentaires entendus sur le terrain et sont le fruit de cette démarche. Je me réjouis que les citoyens aient maintenant accès à des zones de loisirs de meilleure qualité qui répondent véritablement à leurs besoins», a indiqué pour sa part Karine Boivin-Roy, conseillère municipale de Louis-Riel.

Les travaux de mise aux normes des trois aires de jeux et des terrains de pétanque représentent un investissement de 530 880$.