Chaminou et ses amis débarquent à Anjou

Chaminou, Tourou, Houbi, Coin-Coin, Trottino et Poulpette seront de passage à Anjou pour rencontrer les enfants et les plus grands, le 9 septembre prochain, à l’occasion de la Journée portes ouvertes de l’arrondissement.

Cet été, Chaminou et ses amis ont représenté l’organisme Naître et grandir dans plusieurs événements. En plus de divertir petits et grands, ils sont allés à la rencontre des familles afin de leur parler de l’importance de l’entourage dans la vie des tout-petits.

En effet, plus un enfant est entouré d’adultes qui l’aiment, comme ses grands-parents, ses oncles, ses tantes ou des amis de la famille, mieux il se développe.

L’escouade distribuera gratuitement des ribambelles à décorer aux enfants.

La Journée portes ouvertes de l’arrondissement d’Anjou se tiendra dans le stationnement de la mairie au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine. Plusieurs activités sont au programme.

Ateliers de maquillage, balade en train, jeux gonflables, spectacles, épluchette de blé d’Inde et plus encore. Du transport gratuit est offert aux citoyens.

Les activités se déroulent de 10h à 15h, beau temps, mauvais temps. Pour information, on compose le 514 493-8000.