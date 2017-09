Les habitations Pierre-Bernard ont 35 ans

Les locataires des habitations Pierre-Bernard (HLM) et le Chez-Nous de Mercier-Est ont souligné le 35e anniversaire de l’immeuble. L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) a alors dévoilé une plaque commémorant plus de trois décennies de prise en charge par les locataires de leur milieu de vie.

«Les élus venus saluer les participants ont profité de l’occasion pour souligner l’importance de cet événement rassembleur et ont félicité les organisateurs de ce beau succès.

«Les festivités entourant ce 35e anniversaire favorisent non seulement l’intégration sociale et l’autonomie des aînés, mais renvoient également une image positive de cette habitation à loyer modique», ont indiqué Michel Fortin, de l’OMHM et Léo Fortin, du Chez-Nous de Mercier-Est, dont les interventions communautaires sont menées en partenariat.

Le comité de bénévoles, qui a conçu et organisé la soirée, s’est dit fier de la soirée.

«Nous avons investi beaucoup de temps et d’efforts. Notre fête est une vraie réussite. Attendez de voir nos prochains événements», ont conclu avec détermination les citoyens aînés du HLM Pierre-Bernard.