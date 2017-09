Foire commerciale: la culture d’ailleurs mise de l’avant rue Hochelaga

Près de 3000 citoyens ont pris part à la seconde Foire commerciale de la saison rue Hochelaga, entre les rues French et Baldwin.

Vitrine pour les artisans locaux, l’événement soutient et encourage le talent et le savoir-faire des commerçants et organismes de Mercier-Est.

C’est dans cette optique, sous la thématique de la diversité culturelle, que plus d’une quarantaine d’exposants ont animé l’artère.

Les chercheurs de bonnes affaires ont pu profiter de nombreux rabais lors de leur magasinage.

Les visiteurs ont aussi eu droit à des démonstrations artistiques gratuites des acteurs créatifs du quartier: l’école de danse Studio 2720, Danse en famille, «bateria brésilienne», le Bloco de Montréal, le groupe vocal Turbulence, ainsi que l’École de danse Daniel Vinet et Nathalie St-Jean.

La première foire commerciale de Mercier-Est a vu le jour en 2015 et se veut une façon de faire redécouvrir aux gens cette artère commerciale.