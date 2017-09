Les lauréats du concours Embellissons MHM 2017 sont dévoilés

Le concours Embellissons Mercier – Hochelaga-Maisonneuve est l’occasion pour les citoyens de l’arrondissement de créer et mettre en valeur leurs divers aménagements paysagers. Cette année, 16 lauréats ont été récompensés parmi les 354 candidatures déposées.

«Je félicite chaleureusement tous les lauréats, mais aussi tous ceux qui ont pris part au concours. En embellissant votre milieu de vie, vous posez un geste qui profite à toute la communauté et vous contribuez aux efforts de verdissement de la Ville, avec les retombées positives que l’on sait pour l’environnement et la qualité de vie», de souligner le maire Réal Ménard.

Avec autant de candidatures, le jury n’a pas eu la tâche facile. Il est tout de même parvenu à départager les lauréats dans les cinq catégories au programme, en plus de remettre une mention Coup de cœur.

Les gagnants se sont vu remettre un prix en argent, des plantes d’intérieur, un prix de présence et une plaque souvenir.

Dans la catégorie «balcon-terrasse», les aménagements de Boonyuen Tiplert (1er prix) Anne Boisvert (2e prix) et Mélanie Lévesque et Johanne Brais (3e prix) ont été récompensés.

Du côté de la catégorie «carré d’arbre», les lauréats sont respectivement Pierrette Leduc, Wendy Riancho et Michel Desjardins.

En ce qui a trait à la catégorie «parterre avant», les honneurs ont été décernés à Léa Honorski, Marie-Lyne Brisson et Lorenza Colonna ex aequo, ainsi que Louisette Soucy et Michel Lavertu également ex aequo.

Pour la catégorie «commerce-entreprise-institution», les aménagements de la paroisse Saint-Donat, du Bistro Chez Bouffe et du Marché 4751 se sont démarqués.

Quant à Adrienne Lambert, elle s’est illustrée dans la catégorie «hlm-coop», alors que Caroline Ouellet est repartie avec la mention «coup de cœur».

La mouture 2017 coïncidait avec le 10e anniversaire du concours. Afin de souligner cet anniversaire, la remise de prix a été suivie d’une conférence sur l’agriculture urbaine animée par l’horticulteur bien connu Albert Mondor. Un moment grandement apprécié par les participants.