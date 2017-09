Deux nouvelles candidates entrent dans la course pour Équipe Anjou

Pour remplacer les candidats Gilles Beaudry et Nadia Ghalem, Équipe Anjou misera sur Lynne Shand et Kristine Marsolais.

Mme Shand sera candidate au poste de conseillère d’arrondissement dans le district Ouest en remplacement de M. Beaudry.

Dans la biographie mise en ligne sur le site Internet d’Équipe Anjou, on y mentionne que la candidate est une artiste-peintre qui a son studio dans l’arrondissement en plus d’y résider depuis 13 ans.

Elle a participé à plusieurs symposiums et a exposé l’année dernière au «Art Expo» à New York.

En 2016, elle a cofondé la Fondation Muses Canada, un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à construire une école primaire en République dominicaine et à amasser des fonds et des vêtements pour la population dans le besoin, tant en République dominicaine qu’à Montréal et Laval.

La fondation aide également à sauver les animaux d’ici et ceux de la République dominicaine.

De 2001 à 2013, elle a travaillé à titre de chargée de projets – produits de construction – pour une compagnie manufacturière angevine.

La candidate a été membre du Comité d’embellissement d’Anjou et a œuvré, depuis 20 ans, à titre de bénévole aux élections municipales de l’arrondissement.

Elle sollicite un mandat de conseillère d’arrondissement dans le but d’écouter, d’aider et de bien représenter ses concitoyens.

Kristine Marsolais

Candidate au poste de conseillère d’arrondissement dans le district Centre, Mme Marsolais est propriétaire d’une entreprise de distribution. Impliquée dans la communauté des affaires et celle des femmes d’affaires, elle agit à titre de consultante au développement des affaires dans la production télé.

Elle a été adjointe à la réalisation et réalisatrice dans le secteur privé et à la Société Radio-Canada pour des émissions de variétés, des séries et des documentaires.

Mme Marsolais participe également comme bénévole dans des comités de citoyens et elle est membre du Comité défusion Anjou. Mère de deux enfants, elle a été parent bénévole à l’école Wilfrid-Pelletier.

Fière de représenter son quartier, la candidate veut continuer à être au service des gens et à travailler au maintien des services de base chers aux Angevins.