Un asphaltage qui fait jaser dans MHM

Le pavage de l’avenue Émile-Legrand dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Les voies de stationnement de chaque côté de l’avenue n’ont pas été asphaltées, seul le centre de la voie a été fait.

Ce qui pourrait sembler être un oubli n’en est pas un en fait. Il s’agit plutôt d’une nouvelle façon de faire que l’on observe de plus en plus fréquemment dans l’arrondissement.

On le voit sur l’avenue Émile-Legrand, entre les rues Ontario et La Fontaine, sur la rue Beauclerk, toujours dans le même secteur, derrière la mairie de l’arrondissement, ainsi que sur plusieurs autres voies de circulation de MHM.

«On met un ou deux pouces d’asphalte par-dessus l’ancien asphalte, sans faire les zones de stationnement. Et dans un an, on devra recommencer plutôt que de faire des travaux en profondeur comme il se doit», déplore Laurence Lavigne Lalonde, conseillère municipale du district de Maisonneuve – Longue-Pointe.

L’élue de Projet Montréal croit que les périodes de gel et de dégel de l’hiver à venir auront raison de ces travaux faits «juste avant les élections municipales».

«Le budget des travaux de planage des voies est en augmentation, alors que celui pour les travaux de reconstruction de la chaussée est à la baisse. Ça semble être devenu la norme. On ne fait que « patcher »», ajoute Mme Lavigne Lalonde.

Mesures intermédiaires

Le maire Réal Ménard mentionne de son côté que ce sont des mesures intermédiaires en attendant les travaux majeurs de réfection.

Ça permet d’épargner sur les coûts tout en offrant aux automobilistes une meilleure surface de roulement exempte de nids-de-poule, soutient-il.

«Nous intervenons ainsi quand ce sont des rues qui ont besoin de réfection, mais qui ne sont pas assez endommagées pour devoir les refaire au complet. Ces travaux ont une durée de vie de trois à quatre ans.»

Les travaux sont faits à l’interne, par l’équipe des cols bleus de l’arrondissement. En 2017, une vingtaine de rues seront refaites pour un budget de 450 000$.