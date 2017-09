Projet Montréal mise sur l’avenir dans Anjou

Projet Montréal a complété son équipe pour l’arrondissement d’Anjou. Des candidats issus de divers horizons qui souhaitent présenter une plateforme électorale ambitieuse pour les familles, les aînés et les jeunes de l’arrondissement.

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, est d’ailleurs fière de pouvoir compter sur une «équipe intègre, impliquée dans son milieu, qui n’aura pas peur de passer à l’action pour améliorer la qualité de vie des familles d’Anjou.»

À la mairie d’Anjou, ancien conseiller d’arrondissement Rémy Tondreau tentera d’obtenir la faveur des électeurs.

Il axera sa campagne autour de trois thèmes majeurs: la collaboration avec la ville-centre, le respect des contribuables au conseil d’arrondissement et la transparence dans l’utilisation optimale des ressources.

Aux élections municipales de 2013, M. Tondreau a également brigué les suffrages de la mairie d’arrondissement, mais au sein d’Équipe Coderre.

Robert Mailhot

Au poste de conseiller de ville, Projet Montréal mise sur Robert Mailhot. Homme d’affaires, il a fondé Détectronique Sécurité inc., une compagnie spécialisée dans l’installation de systèmes d’alarme et a passé toute sa vie à Anjou.

Il a dirigé cette compagnie pendant plus de 30 ans et parallèlement, il a participé à différentes missions humanitaires à l’international.

Sylvain Plourde

Résident de l’est de Montréal depuis 45 ans, Sylvain Plourde est directeur du développement des affaires dans le domaine des médias et du divertissement chez Scalar Decisions.

Père de trois enfants, il a fait ses études aux Hautes Études commerciales (HEC). Il tentera de se faire élire au poste de conseiller d’arrondissement dans le district Est.

Stephanie Cambria

Stephanie Cambria détient un baccalauréat en histoire de l’art de l’Université de Montréal. Elle s’implique activement en politique municipale depuis plus d’un an, afin de mettre en application ses qualités de leadership et de faire une différence dans son entourage.

Particulièrement active dans les sphères culturelle, sociale et économique d’Anjou, elle sera candidate au poste de conseillère d’arrondissement dans le district Ouest.

Julie de Martino

Engagée dans sa communauté, notamment auprès de la Table de concertation famille et de Concertation Anjou, Julie de Martino sera candidate au poste de conseillère d’arrondissement du district Centre.

Présidente du conseil d’administration du CPE Aux petits soins et secrétaire du conseil d’administration de l’Association de soccer Anjou, elle se dévoue pour les familles de son arrondissement.

Elle souhaite les représenter pour leur venir en aide en matière d’intégration, de développement tout en assurant une saine cohabitation entre les familles, les nouveaux arrivants et les personnes âgées de l’arrondissement.