Début des travaux du CPE Bille de verre

Les éducatrices et parents du Centre de la petite enfance (CPE) Bille de verre l’attendaient depuis plusieurs années déjà. Leur patience est finalement récompensée, puisque les travaux de leurs nouveaux locaux sont finalement entamés.

Les employés étaient tout sourire et poussaient un énorme soupir de soulagement. Après 15 ans, dont les cinq dernières ont été particulièrement intensives, c’est la concrétisation d’un rêve pour la directrice du CPE, Christiane Thuot, qui peut dire mission accomplie.

Les pépines sont à l’œuvre et si tout se déroule selon les échéanciers, les locaux devraient être livrés à la mi-janvier.

«Enfin, de mentionner Mme Thuot. On n’y croyait plus, mais là c’est concret. Nous avons hâte de déménager et ce n’est plus qu’une question de mois.»

Les nouvelles installations du CPE seront situées dans le parc André-Laurendeau et permettront d’accueillir 50 enfants, dont 10 poupons, soit le même nombre que présentement dans leurs installations de la rue Jarry.

La grande différence, c’est que les éducatrices bénéficieront de locaux réellement adaptés à leurs besoins. On retrouvera une salle de psychomotricité, des vestiaires, une cour anglaise, de l’équipement neuf, un environnement au goût du jour et plus encore.

Les travaux sont réalisés par Construction Larco et le projet représente un investissement de 1,2M$, entièrement assumé par le gouvernement du Québec.

Le déménagement des installations ne serait pas un luxe, soutenait déjà en 2014 Mme Thuot.

«Les éducatrices accomplissent de petits miracles avec l’espace dont elles disposent. Une nouvelle installation respectant toutes les nouvelles normes sera la bienvenue.»

Après des années plus sombres, l’équipe du CPE se tourne vers l’avenir qu’elle envisage avec optimisme.