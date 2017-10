Animation: un créateur de MHM fait appel à la générosité de la population

Olivier Brisson, un jeune professionnel en animation de Tétreaultville, à Montréal, est à quelques mois de compléter un projet sur lequel il travaille depuis plus de deux ans, soit celui de la création d’une série pour enfants intitulée Bill N Back. Dans l’objectif de peaufiner sa création, il fait présentement appel à la générosité du public par le biais d’une campagne de sociofinancement.

Double diplômé du Cégep du Vieux-Montréal en animation 2D et 3D, le passionné de 28 ans a récemment lancé sa campagne avec l’objectif d’amasser 5000 $ pour aider à payer certains frais de production. Le montant ayant été atteint en cinq jours seulement, il aimerait désormais amasser 2500 $ supplémentaires pour que le pilote de son projet (le premier épisode, d’une durée de 6 minutes) puisse être accompagné d’une trame sonore de grande qualité. «Je voudrais qu’on puisse enregistrer avec un orchestre symphonique, et ce coup de pouce couvrirait une partie des frais», d’expliquer Olivier Brisson.

Bill N Back, ce sont les aventures d’un loup bleu et d’un lapin rose évoluant dans un univers quelque peu déjanté et très coloré. Le créateur travaille sur ce concept depuis le printemps 2015, après avoir été à l’embauche d’un studio de publicité pendant 2 ans. «À la fin, je travaillais sur un pitch pour une série, alors que je faisais déjà mes propres trucs chez moi. C’est là que j’ai réalisé que je pourrais me consacrer à plein temps à mes projets personnels», mentionne-t-il.

Il s’agissait alors du début d’une aventure de plusieurs mois de travail. «Au départ, je prévoyais seulement faire un pitch bible, ce qui consiste à présenter les personnages, les environnements et l’univers en général, ainsi qu’écrire le scénario du premier épisode», fait valoir M. Brisson.

Passionné par son projet, ce dernier n’a finalement pas pu s’arrêter à ce qu’il avait d’abord prévu. «Ça m’a pris six mois, et par la suite, j’ai commencé à faire l’animatique du pilote. Ça m’a tellement motivé que j’ai décidé de faire le pilote au complet, mais ça prend beaucoup plus de temps que je croyais», lance le créateur, qui espère pouvoir mettre en ligne ce premier épisode d’ici l’été prochain.

Par la suite, le but est de convaincre des producteurs d’investir dans l’idée de Bill N Back. «Lorsque le pilote sera en ligne, j’espère générer un intérêt, pour ensuite aller cogner aux portes d’investisseurs et de producteurs et finalement en faire une série, qu’elle soit télévisée ou sur le web», de poursuivre Olivier Brisson.

Pour plus de renseignements, pour faire un don ou pour visionner une vidéo donnant un aperçu de la série: www.billnback.com.

Quelques succès d’Olivier Brisson

2010

Meilleur court-métrage 2D de sa cohorte collégiale pour le film «Les Amis»

2011

Sélection au volet «Short Film Corner» du Festival de Cannes pour le film «Les Amis»

2013

Récipiendaire de deux bourses pour le court-métrage 3D «DINO»