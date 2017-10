Tour d’horizon des districts électoraux d’Anjou

Le 5 novembre, les électeurs seront appelés à choisir leurs représentants municipaux. Ils auront à voter pour le maire de Montréal, leur maire d’arrondissement, leur conseiller de ville et leur conseiller d’arrondissement. Voici donc un tour d’horizon des divers districts électoraux de l’arrondissement d’Anjou.

District Centre: le district le plus populeux

On compte 16 111 personnes dans le district Centre, ce qui représente 38% de la population de l’arrondissement. Les femmes y sont plus nombreuses que les hommes et comptent pour 54% de la population du secteur.

La population du district est composée de 18% de jeunes de 0 à 14 ans; 58% de personnes en âge de travailler et 24% de personnes de 65 ans et plus.

Selon les données de Statistiques Canada de 2011, la population immigrante compte pour 29% de la population du district et celle-ci provient pour la plupart de l’Algérie (24%), d’Haïti (10%) et de la Roumanie (5%).

Les diplômés universitaires comptent pour 26% de la population de 15 ans et plus du district, alors que cette proportion est de 25% dans l’arrondissement.

Plus de la moitié de la population du district ayant complété des études postsecondaires détient un diplôme en commerce, gestion et administration publique (25%), en architecture, génie et services connexes (21%) ou en santé et domaines connexes (12%).

Le taux de chômage des résidents du district Centre est d’un peu plus de 10%. Les ménages du district ont un revenu moyen de 58 916$. Celui des familles monoparentales se chiffre à 50 994$ et il est de 90 323$ pour les couples avec enfants.

Les candidats à l’élection sont Julie De Martino, pour Projet Montréal, Michelle Di Genova Zammit, pour Équipe Denis Coderre, et Kristine Marsolais, pour Équipe Anjou.

District Ouest: des résidents vieillissants

Le nombre de résidents dans le district Ouest est de 13 658, ce qui équivaut à 32% de la population de l’arrondissement. Les femmes y sont plus nombreuses que les hommes avec une représentation féminine de 54% de la population du district.

Avec 30% de la population âgée de 65 ans et plus et seulement 13% dans la tranche d’âge des 0-14 ans, le district Ouest est celui qui est le plus vieillissant de l’arrondissement.

Le nombre de ménages de personnes seules y est le plus élevé avec 2780. Le district Ouest compte tout de même 3910 familles, dont 18% sont des familles monoparentales.

La population immigrante représente 27% du district en provenance principalement de l’Italie (19%), d’Algérie (13%) et d’Haïti (9%).

Les diplômés universitaires comptent pour 25% de la population de 15 ans et plus et 28% ont obtenu leur diplôme en commerce, gestion et administration publique; 18% en architecture, génie et services connexes; 13% en santé et domaines connexes.

Des trois districts électoraux de l’arrondissement d’Anjou, c’est dans celui de l’Ouest que le taux de chômage est le plus bas à 8% et que le revenu moyen des ménages est le plus élevé à 62 793$.

Les candidats à l’élection sont René Gauthier, pour Équipe Denis Coderre, Lynne Shand, pour Équipe Anjou, Stéphanie Cambria, pour Projet Montréal, et Gilles Beaudry, candidat indépendant.

District Est: des loyers plus abordables

La population du district Est regroupe 13 027 personnes, soit 30% de la population de l’arrondissement. Les femmes y sont majoritaires dans une proportion de 52%.

Les personnes âgées de 65 ans et plus ne représentent que 15% de la population du district, alors que la proportion des jeunes de la tranche d’âge 0-14 ans est la plus élevée à 20% par rapport à ses voisins de l’Ouest et du Centre.

Le pourcentage de familles monoparentales y est le plus élevé à 24% et c’est également dans ce district que les coûts mensuels moyens d’habitation sont les plus bas à 726$.

La population immigrante compte pour 27% de la population du district. Elle est composée principalement de gens provenant de l’Algérie (22%), d’Haïti (22%) et du Maroc (5%).

Le taux de chômage dans le district Est, à 10%, est semblable à celui de l’arrondissement qui est de 10,3%.

Le revenu moyen des ménages du district s’établit à 58 701$ et plus de 40% de la population active du district Est occupe un emploi dans le secteur des ventes et services (26%) ou des affaires, finance et administration (16,5%).

Les candidats à l’élection sont Richard Leblanc, pour Équipe Anjou, Sylvain Plourde, pour Projet Montréal, Mario Robert, pour Équipe Denis Coderre, Nadia Ghalem, indépendante.