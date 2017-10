La nouvelle aile de l’école Philippe-Labarre est inaugurée

Huit nouvelles classes, un local pour le service de garde, une bibliothèque, un espace polyvalent et un gymnase simple, les travaux d’agrandissement à l’école Philippe-Labarre ont officiellement été inaugurés, lundi, et font la joie des enseignants et élèves de l’école.

«Les nouveaux locaux sont chaleureux et uniques à l’image de l’école et des élèves qui l’animent par son projet éducatif axé sur une pédagogie entrepreneuriale et environnementale. Pour les appuyer, nous avons bâti un espace moderne. Nos jeunes ont maintenant accès à de très belles installations», de souligner fièrement Catherine Harel-Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

L’agrandissement et les améliorations à la bâtisse existante ont nécessité un investissement de 7,9M$ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les coûts et échéanciers ont été respectés. Douze mois de travaux ont été nécessaires pour compléter le tout.

Moi ce que j’aime, c’est que c’est beau et neuf»-Amélie, élève de 6e année à l’école Philippe-Labarre

Les travaux permettent de combler, en partie, l’important manque d’espace dans le quartier et pour l’ensemble de la CSDM.

Des agrandissements sont également pratiquement terminés aux écoles Guillaume-Couture, Louis-Dupire et Saint-François-d’Assise, a rappelé Émilie Auclair, commissaire scolaire de Mercier.

Depuis plusieurs années, le nombre d’élèves dans Mercier-Est et Mercier-Ouest ne cesse d’augmenter. L’arrivée de jeunes familles dans le quartier se fait de plus en plus sentir.

Les projets domiciliaires se multiplient dans l’arrondissement et de nouvelles constructions sont encore prévues à court et moyen terme. On a qu’à penser à la cinquième phase de développement au Faubourg Contrecoeur présentement en construction et à la sixième phase prévue l’an prochain dans l’extrême est de l’arrondissement; au projet résidentiel à venir sur les anciens terrains de la cour de voirie Honoré-Beaugrand –coin Hochelaga et Honoré-Beaugrand – au développement du secteur l’Assomption Nord avec à terme près de 3000 logements.

Au cours des cinq dernières années, on parle d’une augmentation moyenne de plus de 1000 élèves annuellement pour l’ensemble des territoires de la commission scolaire.

À la rentrée 2017, la hausse a même été plus importante encore. C’est 1869 élèves de plus qui ont été accueillis par rapport à l’an dernier à la CSDM.

Cette dernière aura du pain sur la planche afin de scolariser tous ces jeunes. De nouvelles demandes d’agrandissement ont été soumises au ministère de l’Éducation et divers scénarios sont étudiés pour les prochaines années.

L’école Philippe-Labarre accueille présentement 300 élèves et les nouveaux locaux ont permis de faire passer la capacité d’accueil de l’établissement à 380 élèves.