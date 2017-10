Le Faubourg Contrecoeur au coeur des priorités d’Équipe Denis Coderre

Le maire Réal Ménard ne s’en cache pas: la poursuite du développement du Faubourg Contrecoeur sera un dossier d’importance pour son administration lors d’un prochain mandat.

En conférence de presse, d’entrée de jeu, le magistrat de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a confirmé ses intentions.

«Nous avons une entente avec Sobeys qui prévoit investir 40M$ dans l’établissement d’un secteur commercial au Faubourg Contrecoeur. Aussi, plus de 200 unités résidentielles restent encore à construire au nord de la rue Robitaille, sans oublier l’aménagement du lien piétonnier sur la rue d’Anjou.»

La zone commerciale du Faubourg Contrecoeur comprendra notamment un IGA Extra, une station-service Shell et un commerce de restauration rapide.

Le concept du projet n’est toujours pas définitif, mais déjà l’entreprise et l’arrondissement s’entendent sur divers points: toit vert, quai de chargement intérieur, préoccupation commune pour le développement durable, norme LEED et plus encore.

Durant la phase de construction du projet, une centaine de travailleurs seraient mis à contribution, après quoi 400 emplois pourraient être créés.

Habitation

Outre le projet résidentiel sur les terrains de l’ancienne cour de voirie Honoré-Beaugrand qui comprendra des logements sociaux, les candidats d’Équipe Denis Coderre ont dévoilé que le site Econogros – l’ancien entrepôt Metro – au 9205, rue Notre-Dame, serait le lieu d’un important projet de développement résidentiel.

Ils s’engagent à ce que le projet comprenne une forte composante de logements sociaux. On parle d’une centaine d’unités pour du logement social.

Plusieurs démarches d’ordre juridique restent toutefois à compléter avant une première pelletée de terre dans ce dossier.

Maison de la culture Mercier

Avec les divers projets en cours dans le cadre de la revitalisation de l’entrée de quartier de Tétreaultville, le maire Ménard souhaite poursuivre les interventions dans le secteur du pôle culturel de Tétreaultville en modernisant l’auditorium de la maison de la culture.

Il s’est engagé à investir 700 000$ provenant du Programme triennal d’immobilisations (PTI) de l’arrondissement pour réaliser des travaux de sonorisation et améliorer le mobilier de l’auditorium.

Espaces verts et parcs

En matière d’espaces verts, l’Équipe Denis Coderre souhaite adopter un plan directeur pour le parc Thomas-Chapais, l’un des plus importants boisés de MHM.

Ce plan permettra de faire l’inventaire du patrimoine arboricole, d’évaluer la possibilité de créer un lien vert entre le parc et la promenade Bellerive et de prendre en compte les besoins des familles et citoyens pour en préserver la valeur écologique.

Autre projet, la piétonnisation de la rue Bellerive, entre des Ormeaux et Baldwin. Une demande sera faite en ce sens auprès de la ville-centre dès 2018.

«La piétonnisation de ce tronçon permettra de relier le parc Pierre-Tétreault à la promenade Bellerive et ainsi mettre en valeur encore plus l’accès aux berges du fleuve», de souligner le maire Ménard.

De son côté, le candidat dans Tétreaultville, Richard Celzi, promet des investissements de plus de 500 000$ pour les parcs de son district: Sainte-Claire (réaménagement du terrain de pétanque), Saint-Victor (transformation de la pataugeoire en jeux d’eau, mobilier urbain, éclairage), Dupéré (aménagement d’une entrée de parc et création d’un espace détente avec mobilier et pergolas) et création d’un lien vert dans l’axe des rues Fonteneau et Honoré-Beaugrand.

La bonification du programme de surveillance des parcs de quelque 2000 heures supplémentaires et le financement du fonds de revitalisation de la rue Hochelaga, à hauteur de 40 000$ annuellement pour au moins les deux prochaines années, complètent les engagements d’Équipe Denis Coderre dans le district de Tétreaultville.