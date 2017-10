Projet Montréal souhaite améliorer l’offre de logements abordables dans MHM

La question de l’embourgeoisement a fait couler beaucoup d’encre au cours de la dernière année. Pour préserver la mixité sociale et protéger les citoyens plus vulnérables du quartier, l’équipe de Projet Montréal de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) s’engage à agir sur deux fronts simultanés: l’amélioration et la préservation.

Sur le plan de l’amélioration, les milieux de vie collectifs, comme les parcs, les rues, les ruelles doivent être verdis davantage, estime la formation politique. Afin de préserver la mixité de l’arrondissement, il faut s’assurer que des actions précises soient posées pour que nos espaces publics demeurent accessibles à tous, ajoute par voie de communiqué Projet Montréal.

Les candidats souhaitent la construction de plus de logements sociaux, communautaires et abordables.

Projet Montréal s’engage notamment à appliquer la stratégie d’inclusion (20% de logement social et 20% de logement abordable) à tout projet d’immeuble de cinq logements et plus.

Autres engagements de Projet Montréal

-Utilisation du Fonds de la stratégie d’inclusion comme levier pour développer des projets qui garantiront une mixité résidentielle et commerciale

-L’arrondissement participera au registre volontaire des baux tout en allant défendre à l’Assemblée nationale du Québec la pertinence du registre national des baux

-Nous ferons un suivi des demandes de permis de rénovation des logements locatifs auprès des locataires afin de s’assurer que ceux-ci ne soient pas expulsés

-Nous instaurerons une tarification sociale à la STM afin de réduire le fardeau fiscal des résidents de MHM