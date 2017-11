Guignolée de la Saint-Vincent de Paul dans Mercier et Anjou

La traditionnelle guignolée des Saint-Vincent de Paul de Mercier-Est et Anjou se tiendra le dimanche 19 novembre. Dans certaines paroisses, des bénévoles dûment identifiés circuleront de porte en porte, alors que dans d’autres, les paroissiens sont invités à apporter leur don à l’église.

Mercier

Paroisse Sainte-Louise-de-Marillac: la guignolée traditionnelle de porte en porte se tiendra de 12h à 15h. Les gens qui veulent prendre part à l’événement en tant que bénévoles pourront se présenter à compter de 11h30, au sous-sol de l’église (2890, rue Honoré-Beaugrand).

Paroisses Saint-Bernard et Saint-François d’Assise: des bénévoles solliciteront les résidents de porte en porte de 10h à 18h. Les personnes souhaitant se joindre à l’événement à titre de bénévole peuvent se présenter au local de la Saint-Vincent de Paul au 750, rue Georges-Bizet; il y aura deux départs, un à 10h et un à midi.

Paroisse Saint-Justin: les citoyens sont invités à apporter leurs dons et denrées non-périssables au sous-sol de l’église (8830, de Grosbois) de 10h à 14h. Des bénévoles seront sur place pour les accueillir.

Autres endroits où les gens peuvent déposer leurs dons: à l’église Saint-Justin lors des messes, à l’école Saint-Justin par le biais de votre enfant, chez le marché Tradition (9280, rue Sherbrooke), à la résidence du Groupe Maurice (Station Est) rue de Contrecoeur.

Paroisse Sainte-Claire: les paroissiens sont invités à amener leurs denrées et dons à la Boutique Sainte-Claire, de 10h à 15h, au sous-sol de l’église (2905, rue Baldwin). L’entrée se fait par le stationnement.

Les gens peuvent aussi déposer leurs denrées et dons à l’Inter-Marché (2710, rue des Ormeaux) jusqu’au 24 décembre.

Paroisses Saint-Donat, Notre-Dame-des-Victoires, Saint-Fabien et Marie-Reine-des-Cœurs: les citoyens sont invités à apporter leurs denrées, de 9h30 à 11h, à l’église Notre-Dame-des-Victoires (2700, rue Lacordaire).

Anjou

Paroisse Jean XXIII: des bénévoles seront à l’église pour recueillir les dons et denrées non périssables; parallèlement, du 26 novembre au 11 décembre, des boîtes seront placées chez des marchands participants pour recueillir les denrées offertes.

Les résidents peuvent aussi déposer leur don au Métro Plus (7172, rue Bombardier) et au Tim Horton’s (7295, boulevard des Galeries d’Anjou).

Paroisse Notre-Dame d’Anjou: des bénévoles aidés par les scouts iront sonner aux portes pour recueillir des denrées non périssables, des dons en argent ou par chèque, de 11h45 à 15h.

Les personnes intéressées à faire du bénévolat au cours de l’événement n’ont qu’à se présenter au sous-sol de l’église à 11h30.

Quoi donner?

Produits et denrées non périssables tels que: pâtes alimentaires, sauce à spaghetti, poisson en boîtes, fèves au lard, soupes, fruits en conserve, biscuits, céréales, gruau, farine, riz, confitures, beurre d’arachide, sucre, café, thé, chocolat chaud, jus, produits d’hygiène, couches et autres semblables.

Dons en argent: préférablement par chèque, au nom de la Saint-Vincent de Paul avec vos coordonnées pour que l’organisme puisse vous faire parvenir un reçu de charité pour vos impôts.