Des ressources intermédiaires de Bourget demandent l’intervention du gouvernement

Des ressources intermédiaires d’hébergement de la circonscription de Bourget pressent le gouvernement du Québec d’agir pour préserver la dignité de leurs résidents.

Aux prises avec une situation financière qui menace la qualité et la pérennité des services offerts à leurs usagers, des gestionnaires de plusieurs ressources intermédiaires locales ont rencontré le député de Bourget, Maka Kotto, afin de le sensibiliser à leur réalité. Les problématiques liées à la rémunération, au recrutement, à la rétention et à la formation de leurs préposés ont notamment été abordées.

«Les propriétaires de ressources intermédiaires d’hébergement sont à bout de souffle. La pression sur les services et sur les employés est de plus en plus grande, mais les budgets gouvernementaux ne suivent pas», indique M. Kotto.

Ce dernier a rappelé que les employés administrent l’ensemble des soins requis auprès des personnes qu’elles hébergent, sur le plan des soins physiques, psychologiques et sur les activités de la vie quotidienne.

Il demande au ministre Gaétan Barrette «de reprendre sincèrement les négociations pour une nouvelle entente nationale, afin de garantir de meilleures conditions de travail aux employés, au bénéfice de ces personnes vulnérables.»

«La rencontre m’a permis de mieux comprendre la réalité sur le terrain et de bien comprendre comment les décisions gouvernementales affectent notre monde», a déclaré le député.

Dans la circonscription de Bourget, on compte 12 ressources intermédiaires qui accueillent 189 personnes vulnérables. Des aînés en perte d’autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou des problèmes de santé mentale.