Côte Cabrini: la boîte à activités spontanées est de retour

Les organismes et services de garde pourront de nouveau s’en donner à cœur joie à la côte Cabrini avec le retour pour une nouvelle saison de la boîte à activités spontanées.

Le projet vise à encourager la pratique régulière d’activités sportives et récréatives chez les jeunes et les familles du quartier de Mercier-Ouest. Il leur permet d’avoir accès gratuitement à de l’équipement sportif.

La boîte spontanée est installée au bas de la côte Cabrini. Pour avoir accès à son contenu, les organismes du quartier et de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) doivent se procurer une clé auprès du Projet Harmonie, situé à proximité sur la rue Du Quesne.

Une fois cette opération faite, les utilisateurs pourront ensuite profiter du matériel de glisse et des jeux pour enfants (soucoupes, tapis, traîneaux pour bébé, luges, tubes, etc.) pour s’amuser. La boîte sera accessible tout l’hiver.

Contrairement aux boîtes spontanées estivales, l’accès à la boîte spontanée hivernale est réservé aux organismes, groupes loisirs, maisons de jeunes et services de garde.

L’initiative est issue du quartier et plus particulièrement de la Démarche SAVA, la démarche en saine alimentation et vie active de Mercier-Ouest qui regroupe une multitude de partenaires du milieu communautaire, scolaire, institutionnel et des services de garde.