L’arrondissement de MHM fin prêt pour la première tempête

Les cols bleus affectés au déneigement seront fort occupés aujourd’hui alors que l’on prévoit de 10 à 15cm sur la métropole. Environ 70 unités de déneigement, incluant les contractuels, seront en action dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM).

Avec ses 25,4 kilomètres carrés, MHM est le troisième plus grand territoire de l’agglomération montréalaise.

L’arrondissement compte plus de 272 kilomètres de rues et 464 kilomètres de trottoirs à déneiger.

L’épandage d’abrasifs a débuté cet avant-midi. Les camions et chenillettes ont également commencé leur ronde pour dégager les principales artères et favoriser la fluidité de la circulation.

Le déneigement est une affaire de gros sous. Le budget annuel 2018 pour le déneigement de l’arrondissement est de 6,3M$, incluant le déblaiement, le chargement de la neige et l’épandage d’abrasifs. Il s’agit du troisième poste budgétaire le plus élevé après les parcs et terrains de jeux et les centres communautaires (activités récréatives).

Les équipes de l’arrondissement seront au travail jour et nuit. Après les opérations de déblaiement suivra le chargement de la neige, ce qui devrait prendre de trois à quatre jours. Ensuite la tempête ne sera plus qu’un mauvais souvenir, jusqu’à la prochaine neige.