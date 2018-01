Tigre Géant ouvrira un magasin à Anjou

Alors que le commerce au détail est en pleine mutation avec la fermeture ces derniers mois de Target et plus récemment de Sears, un magasin Tigre Géant ouvrira ses portes dans l’arrondissement d’Anjou.

L’ouverture est prévue pour juillet 2018. Le commerce aura pignon sur rue dans la partie nord de l’arrondissement au 7550, de la rue Béclard, dans l’ancien Déco Découverte, voisin du A & W.

Tigre Géant bénéficiera d’une superficie de vente de 17 000 pieds carrés, ce qui en fera un magasin de superficie moyenne selon les normes de l’entreprise.

À l’instar de ses autres succursales, des produits de consommation quotidienne, des vêtements, des articles ménagers et plus encore y seront offerts.

Des produits à un rapport qualité-prix avantageux pour les consommateurs, indique l’entreprise.

Cette dernière se fait plutôt avare de commentaires concernant les investissements et la création d’emplois rattachés au projet.

«Nous invitons les personnes intéressées à joindre notre équipe d’Anjou à envoyer leur candidature par le biais de notre site Internet», se contente de mentionner Cassandra Estrade, responsable des communautés et événements chez Tigre Géant.

Présente dans la vente au détail depuis plus de 55 ans, l’entreprise Tigre Géant a ouvert son premier magasin à Ottawa, en 1961. Aujourd’hui, elle compte plus de 230 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 8000 employés.

Dormez-vous?

Outre le Tigre Géant, le Groupe Plaza, propriétaire du bâtiment commercial, a également signé une entente de location avec Dormez-vous?

L’entreprise spécialisée dans la vente de matelas et d’articles de literie fera aussi son arrivée sur le territoire angevin, elle qui compte plus de 235 magasins.