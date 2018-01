Les succès se poursuivent pour Alexis Lévesque-Gallant

Sélectionné par l’équipe canadienne de football des moins de 18 ans, Alexis Lévesque-Gallant est revenu de l’International Bowl avec une médaille d’or au cou. La formation canadienne a eu le meilleur sur la sélection américaine par la marque de 44-26 dans le mythique stade des Cowboys de Dallas.

La rencontre du 17 janvier a été plus chaudement disputée que ne l’indique le pointage, partage en entrevue téléphonique le joueur de Mercier-Est

«Les deux premiers quarts ont été très serrés. Nous avons connu quelques ennuis à l’offensive devant la vitesse de la défensive américaine. Au retour de la demie, l’équipe s’est ajustée et nous avons connu du succès.»

Le joueur de ligne offensive a eu l’occasion de se faire valoir au cours de la rencontre. Lors d’une séquence offensive à la porte des buts, il a ouvert le passage pour son coéquipier qui en a profité pour marquer un touché au sol.

Le jeune homme était ravi de sa performance générale, lui qui a également dû s’adapter à une nouvelle position.

Habituellement joueur de la ligne offensive, Alexis a aussi été utilisé sur la ligne défensive à diverses reprises. Il n’a eu qu’une semaine pour se familiariser avec ce nouveau rôle, mais les choses se sont bien déroulées.

«Je suis très satisfait de mon tournoi. On m’a mentionné que mon gabarit était limite pour jouer sur la ligne offensive, alors j’ai aussi joué sur la ligne défensive. Les sentiments, les jeux et les réflexes sont très différents. Mais pour moi, peu importe où je joue, l’important est d’être de la formation partante et de jouer», confie le jeune homme.

Les rencontres se suivent et se ressemblent pour le joueur de football. Au cours des deux dernières années, il a été membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans et a remporté deux médailles d’or à la Coupe Canada.

La victoire à l’International Bowl est un fleuron de plus à son palmarès, lui qui aimerait bien un jour jouer professionnellement.

Une saison collégiale en dents de scie

De retour au pays, Alexis poursuit son entraînement en vue de sa seconde saison collégiale AAA, en division 1, avec les Spartiates du cégep du Vieux-Montréal.

Il travaille fort dans la salle de musculation afin de gagner de la masse musculaire et être fin prêt.

À sa première saison avec les Spartiates, l’équipe a terminé au sixième rang de la ligue cumulant une fiche de quatre victoires contre cinq revers. Elle s’est qualifiée pour les quarts de finale, mais n’a pas obtenu le succès souhaité.

Sur le plan personnel, Alexis a beaucoup appris. La saison a été très formatrice pour une première expérience à un tel niveau de jeu.

Il a été de la formation partante pour la plupart des rencontres à titre de garde offensif et a aussi joué à la position de centre offensif.

À 17 ans, il se mesurait régulièrement à des joueurs de 20 ou 21 ans beaucoup plus expérimentés. Malgré tout, il a su tirer son épingle du jeu.

Il souhaite poursuivre son développement afin de devenir un joueur complet dans toutes les phases de jeu.

Sur la ligne offensive ou la ligne défensive, peu lui importe. Il ne souhaite qu’aider son équipe à connaître une bonne saison et à soulever le fameux Bol d’or, honneur ultime réservé aux champions des séries éliminatoires de la ligue.