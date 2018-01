Bob le Chef devient l’ambassadeur du marché Les Halles d’Anjou

Reconnu pour son anarchie culinaire, Bob le Chef devient le nouvel ambassadeur du marché Les Halles d’Anjou.

«Je suis natif de l’est de Montréal et enfant je venais aux Halles avec mes parents. Je me rappelle encore les odeurs d’aliments comme la lasagne et la présence des maraîchers à l’extérieur. Je vais prendre mon rôle d’ambassadeur à cœur et faire tout mon possible pour qu’un grand nombre de personnes découvrent ce marché», de souligner le chef.

De son côté, Annie Croteau, coordonnatrice marketing du marché Les Halles d’Anjou, est enchantée de cette nouvelle collaboration.

«Son originalité, son dynamisme et son accessibilité ont séduit l’équipe, d’autant plus qu’il a déjà une véritable histoire d’amour avec Les Halles.»

Au cours de l’année, les fans de Bob le Chef pourront le voir aux Halles lors d’activités spéciales telles que les ateliers culinaires pour enfants et le BBQ estival.

De plus, il proposera régulièrement des recettes, il suggérera de bons plans et présentera les commerçants du marché par le biais de capsules Web.

Les ateliers culinaires pour enfants s’adressent aux jeunes de 5 à 12 ans. Ils ont pour but de développer les habiletés des petits et favoriser l’estime de soi.

«Un de mes objectifs avec les enfants est de les initier à l’art culinaire et leur montrer que cuisiner, ça peut être simple et amusant. Ils peuvent développer un intérêt pour les aliments et ainsi s’ouvrir à tout un monde de saveurs», ajoute le principal intéressé.

Les parents pourront inscrire leurs enfants dès le 1er février en remplissant le formulaire disponible sur le site Internet (www.hallesdanjou.com). C’est gratuit.

Par ailleurs, à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, Le petit marché des Halles sera de retour à compter du 8 février.

Les visiteurs pourront y dénicher des cadeaux sucrés et des bouquets de fleurs pour souligner l’occasion.

La Foire du livre sera également de retour du 12 au 27 février. Les visiteurs pourront profiter de rabais allant de 50% à 80% sur une panoplie de livres pour toute la famille.