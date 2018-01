Des dons de vêtements à la poubelle

Une citoyenne a été abasourdie de voir un bénévole de la Saint-Vincent de Paul Saint-François-d’Assise jeter à la poubelle les vêtements qu’elle venait de lui apporter en guise de don, sans même regarder à l’intérieur ce que le sac contenait.

Julie Roy a écrit le 26 janvier dernier, sur la page Facebook Les badauds de Mercier-Est: «ce matin, un monsieur qui travaille à la Saint-Vincent de Paul (Saint-François-d’Assise) a jeté à la poubelle le sac de dons que je venais d’aller porter sans même regarder ce qu’il y avait à l’intérieur (pyjama et t-shirt presque neuf). Il a refusé de me redonner mon sac et m’a dit qu’il jetait tout, car ils en reçoivent trop.»

Le comptoir de la Saint-Vincent de Paul Saint-François-d’Assise est géré par les bénévoles de l’église du même nom. La gestion de ce comptoir est indépendante de la Société Saint-Vincent de Paul (SSVP).

En entrevue, le curé François Baril admet qu’il a pu y avoir méprise, mais assure qu’il ne s’agit pas d’une pratique habituelle des bénévoles de jeter des vêtements à la poubelle.

Il affirme avoir discuté avec les bénévoles pour leur rappeler les procédures.

«Les correctifs ont été apportés», souligne-t-il, tout en limitant ses commentaires.

M. Baril a rappelé que les dons de vêtements des gens sont nécessaires pour approvisionner le comptoir vestimentaire et que les profits réalisés permettent de financer l’aide alimentaire dispensée aux résidents du quartier.

Il invite les gens à continuer d’apporter leurs dons au comptoir Saint-François-d’Assise.

De son côté, Françoise Gourde, secrétaire de la Saint-Vincent de Paul Saint-François-d’Assise, a répondu sur Facebook «qu’en principe rien n’est jeté, qu’un tri est fait et ce qui n’est pas mis en vente est remis à une entreprise qui les traite.»

Elle ajoute regretter ce malheureux incident et souhaite que la population soit rassurée que chaque don reçu est traité avec respect.