Infologis souhaite l’instauration d’un mécanisme de contrôle des loyers

Infologis de l’est de l’île de Montréal interpelle la ministre de l’Habitation, Lise Thériault, pour qu’elle prenne les mesures nécessaires afin de protéger les locataires d’une hausse de loyer abusive.

En pleine saison de renouvellement de bail, l’organisme réclame un contrôle universel et obligatoire des loyers.

Selon le Rapport sur le marché locatif publié par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) en décembre dernier, les taux d’inoccupation se situent sous le point d’équilibre de 3%, pour tous les types de logement.

«Les locataires d’Anjou et de Mercier se retrouvent donc dans une situation vulnérable, étant à la merci d’un marché spéculatif qui bafoue les droits des locataires», estime Jean-Claude Laporte, porte-parole d’Infologis.

Prenant en exemple le quartier de Mercier, l’organisme mentionne, toujours selon les données de la SCHL, que le loyer moyen a augmenté en un an respectivement de 6,4% et 4,8% pour les 41/2 et 51/2.

Infologis déplore l’absence d’un véritable contrôle des loyers au Québec.

«Les locataires ne disposent pas des informations nécessaires permettant de calculer si la hausse est justifiée», souligne M. Laporte.