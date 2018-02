Des projets d’investissements au parc Saint-Donat

L’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) envisage d’aménager une nouvelle piste d’athlétisme synthétique au parc Saint-Donat.

Le parc, qui a une vocation sportive importante, compte deux terrains de soccer, une piste d’athlétisme et un terrain de football.

Le terrain de football a récemment bénéficié de l’installation d’un réseau d’éclairage permettant d’illuminer autant ledit terrain de football que la piste d’athlétisme actuelle.

L’arrondissement souhaite transformer la piste d’athlétisme, qui est présentement en poussière de roche, en une surface synthétique plus performante.

La nouvelle infrastructure sera mise aux normes: marquage des couloirs de course, lignes de départ et d’arrivée et les gradins bordant la piste seront remplacés.

Une demande de financement a été soumise à la Ville de Montréal, dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives – quatrième phase du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES).

L’arrondissement est en attente d’une réponse, ce qui devrait venir au cours des prochaines semaines. Les coûts des travaux sont estimés à plus de 1M$.

Un projet de construction d’un chalet de parc est aussi dans les cartons de MHM à cet endroit.