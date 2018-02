Le Groupe Maurice inaugure son complexe Station Est

Plusieurs résidents, employés et invités se sont réunis le 1er février dernier pour célébrer l’inauguration officielle du complexe résidentiel pour retraités Station Est du Groupe Maurice qui a ouvert ses portes en octobre dernier.

Le complexe résidentiel pour retraités Station Est se distingue par son élégance, de même que par la diversité des espaces et services qui y sont proposés.

Situé sur la rue de Contrecoeur accolé au quartier résidentiel du Faubourg Contrecoeur, le complexe de huit étages propose 337 appartements-services à la location ainsi que 24 unités de soins, avec leur équipe dédiée.

Les résidents disposent, entre autres, d’un salon panoramique offrant une vue sur toute la ville de Montréal ainsi que sur la Montérégie, un salon de billard, une piscine intérieure avec spa, deux allées de quilles et une salle à manger avec services aux tables.

La diversité des appartements va du studio ( de 408 à 426 pieds carrés) au 51/2 (dont la superficie varie de 1363 à 1494 pieds carrés), pour des loyers mensuels oscillant de 1176$ à 2709$ par mois.

«Construire des résidences élégantes, qui répondent et même dépassent les aspirations des retraités d’aujourd’hui et de demain et qui font la fierté de toute une communauté, ça ne se fait pas seul.

«Sans la compétence et la vision de mes partenaires et collaborateurs, dont plusieurs oeuvrent avec le Groupe Maurice depuis le tout début, Station Est ne serait pas le complexe unique qu’il est aujourd’hui» de souligner Luc Maurice, président et fondateur du Groupe Maurice.

Le Groupe Maurice compte aujourd’hui 26 résidences en plus de cinq projets actuellement en construction.