Cour de voirie: les élus de MHM ne souhaitent pas modifier le projet

Bien que les élus aient adopté tel que présenté initialement le complexe résidentiel à venir sur le site de l’ancienne cour de voirie Honoré-Beaugrand, le Collectif en environnement de Mercier-Est (CEM-E) continue de réclamer des modifications pour bonifier le projet.

Le président de l’organisme, Raymond Moquin, prévoit «la catastrophe» si rien ne change.

Comme divers citoyens du quartier ayant assisté à la consultation publique de novembre dernier, il demeure en désaccord avec certaines facettes du projet remettant notamment en cause le nombre d’étages, la densité résidentielle du site et l’emplacement de l’entrée principale du marché d’alimentation donnant sur la rue Honoré-Beaugrand, et ce, à une centaine de pieds de l’intersection de la rue Hochelaga.

«Nul besoin d’être devin pour prédire les impacts négatifs de ce choix sur la circulation de cette rue qui souffre déjà de congestion chronique. Ces problèmes prévisibles de circulation risquent de compromettre la viabilité du marché d’alimentation et des commerces voisins, les clients potentiels préférant éviter de circuler dans ce secteur», écrit M. Moquin dans une lettre transmise aux élus de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM).

L’intervention du président du CEM-E, à la période des questions du conseil d’arrondissement de février, n’a pas rassuré le principal intéressé. Bien au contraire.

La conseillère de Maisonneuve – Longue-Pointe, Laurence Lavigne Lalonde, répondant que le projet soumis a déjà été accepté et qu’il ne sera pas revu.

Le promoteur n’aura pas à retourner à la planche à dessin. Elle a ajouté qu’un comité de suivi sera créé pour s’assurer du bon déroulement des travaux.

Rappelons que le projet résidentiel comprend la construction de 325 unités d’habitation dans des bâtiments de six étages, dont des logements sociaux, des logements abordables, des maisons de ville, des condos ainsi qu’un marché d’alimentation de plus de 3200 mètres carrés.

Le terrain à développer a une superficie de plus de 13 700 mètres carrés. Il est situé à l’intersection des rues Hochelaga et Honoré-Beaugrand, entre Hochelaga et Souligny.

Les travaux auront lieu sur plusieurs années.