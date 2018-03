Promouvoir les saines habitudes de vie, un enfant à la fois

Le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal a commencé un projet-pilote, cet hiver, afin de changer les mauvaises habitudes des écoliers et les aider à faire les bons choix pour ce qui touche leur alimentation et leurs activités physiques.

Pendant un an, des experts de différents domaines, dont un kinésiologue et une nutritionniste, ont élaboré une série de huit ateliers afin de promouvoir une meilleure alimentation et augmenter l’exercice physique chez les jeunes. Le projet pilote a été lancé à l’école primaire Saint-Justin, à Mercier-Est, auprès d’une dizaine d’élèves de cinquième année.

«Pendant six ateliers, ils vont être sensibilisés à l’activité physique et pendant deux ateliers sur des façons de bien s’alimenter. Ça suscite déjà beaucoup d’intérêt», souligne Mickaël Grimard, coordonnateur clientèle pédiatrique, direction du programme jeunesse et des activités de santé publique au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

«Pour l’un de mes ateliers, je vais axer mes interventions sur les signaux de faim et de satiété, qui sont souvent ignorés. Je vais également proposer une dégustation pour que les jeunes découvrent qu’on peut manger avec les cinq sens», ajoute Nadine Dupuis, nutritionniste clinique externe de pédiatrie au programme clientèle santé de la femme et de l’enfant du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser les enfants à de saines habitudes de vie, ce qui pourrait aider à diminuer les cas de surplus de poids sur le territoire du CIUSSS.

«Pour l’est de l’île de Montréal, on dénombre 8200 enfants âgés de 5 à 17 ans qui sont atteints de surpoids ou d’obésité, soit près d’un élève sur cinq. De plus, 350 enfants âgés de moins de 17 ans sont atteints de diabète», présente M. Grimard.

Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec, la situation pourrait empirer au cours des 20 prochaines années.

«Si aucune intervention n’est mise en place, d’ici 2040, 50% des enfants auront de l’embonpoint ou de l’obésité. C’est très inquiétant, car 2040 peut sembler loin, mais ça va venir très vite», affirme M. Grimard.

Malbouffe et sédentarité

Selon le coordonnateur, les mauvaises habitudes de vie, telles qu’un manque d’exercice et une mauvaise alimentation, sont les principales raisons de l’augmentation des problématiques de poids qui mènent vers des maladies chroniques, telles que le diabète.

«Nous avons une clientèle plus vulnérable sur notre territoire. Il y a plus de pauvreté. En ayant moins d’argent, on va privilégier des aliments moins bons pour la santé et diminuer la consommation de fruits et légumes. Nous avons également plusieurs déserts alimentaires et beaucoup de sédentarité», indique M. Grimard.

«Il y a aussi quelque chose de culturel dans la malbouffe. On va récompenser son enfant en l’amenant dans un restaurant « fast food ». Il faut que les familles éduquent leurs enfants et les exposent à une alimentation variée», ajoute Olivier Charest, chef de service pédiatrie au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

L’activité physique est également en diminution chez les jeunes, constatent-ils.

«L’arrivée des tablettes et téléphones intelligents est un enjeu important. Les enfants peuvent jouer ensemble sans être à côté les uns des autres. Il est loin l’époque où on allait jouer dehors pour voir ses amis», souligne M. Grimard.

En voyant la situation, le CIUSSS a mis en place plusieurs projets pour promouvoir les saines habitudes de vie, dont le projet pilote de l’école Saint-Justin.

«Nous y travaillons très fort et nous avons de bons résultats. La clientèle est entre bonnes mains», déclare M. Grimard.

Pour l’instant, celui-ci est offert qu’à une école primaire. Mais le projet pourrait être offert dans d’autres écoles primaires et mêmes secondaires.

«De plus, à l’automne 2018, nous allons offrir ces ateliers au pavillon de l’hôpital Rosemont auprès de jeunes souffrant de maladie chronique», ajoute M. Grimard.

En plus de sensibiliser les enfants, le coordonnateur espère que ceux-ci vont partager leurs connaissances dans leur famille et ainsi sensibiliser également leurs parents.

Quelques conseils pour une meilleure santé

Le mois de mars est le mois de la nutrition. Alors qu’on remarque que les problèmes d’alimentation peuvent occasionner des problèmes de santé à long terme, la nutritionniste Nadine Dupuis propose quelques petits trucs pour améliorer son alimentation et ainsi se diriger vers de meilleures habitudes de vie.