Des finances précaires à la paroisse Saint-Fabien

Les finances de la paroisse Saint-Fabien sont dans le rouge. Pour résorber le déficit de plus de 15 000$ réalisé l’an dernier, la paroisse organise un grand tirage-bénéfice.

Depuis quatre ans, les finances de la paroisse sont de plus en plus difficiles et les déficits se multiplient. La pratique religieuse n’étant plus ce qu’elle était, les revenus tirés de la quête hebdomadaire et les services offerts par la paroisse ne suffisent plus à garnir les coffres.

Les messes hebdomadaires attirent en moyenne 180 fidèles répartis en deux célébrations.

L’an dernier, la paroisse n’a célébré qu’un seul mariage et que quelques funérailles. Des revenus modestes par rapport aux travaux de réfection à effectuer et les coûts fixes associés au maintien de l’église.

La façade de l’église est à refaire, la fenestration est à changer et des problèmes d’infiltration d’eau dans le sous-sol du bâtiment figurent dans les plans de rénovation.

La fermeture de la paroisse signifierait la fin de tout un volet et d’une vie communautaire.

Des clubs d’âge d’or, des scouts, un club de philatélie, il y a plusieurs activités qui se tiennent à la salle paroissiale de l’église.

«Ça va au-delà de la pratique religieuse. Nous tenons à notre paroisse et nous voulons la sauver, lancent dans un cri du cœur les marguilliers de la paroisse. Nous avons besoin du soutien de nos paroissiens.»

Cinq cents billets sont en vente au coût de 100$ chaque. Parmi les lots principaux, trois gagnants de 1000$, un de 10 000$ et plusieurs autres se partageront l’équivalent de 800$ en chèques-cadeaux.

Les marguilliers de la paroisse fondent beaucoup d’espoir sur cette campagne de financement.

«Si tous les billets sont vendus, nous pourrons résorber notre déficit et nous aurons un coussin pour procéder à divers travaux nécessaires», lance Huguette Boucher-Bacon, membre du conseil de la paroisse Saint-Fabien.

Les billets de tirage sont présentement en vente. Pour se les procurer, on peut joindre la réception de la paroisse en composant le 514 255-8416 ou encore en acheter auprès des marguilliers de la paroisse. Les premiers tirages auront lieu le 29 avril.