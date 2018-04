«Osez le donner» pour la Fondation du cancer du sein du Québec

En rémission depuis 12 ans, Manon Larocque s’implique auprès de la Fondation du cancer du sein du Québec pour tous ceux qui n’ont pas la même chance. Elle souhaite que les gens participent en grand nombre à la campagne «Osez le donner» afin de recueillir des fonds pour faire avancer la recherche.

«Un parent, une amie, une collègue de travail, nous connaissons tous une personne de notre entourage atteinte d’un cancer du sein. C’est important de soutenir la recherche. Des progrès ont été faits et il ne faut pas lâcher», résume Mme Larocque, enseignante de musique au Studio de musique Cameron.

Dans le cadre de la campagne «Osez le donner», les femmes sont invitées à rapporter leurs soutiens-gorge dans les divers points de collecte et pour chaque soutien-gorge recueilli Wonderbra remet 1$ directement à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Les gens peuvent passer au Studio de musique Cameron, de la rue Sherbrooke dans Mercier-Ouest, pour y déposer leurs soutiens-gorge et Mme Larocque les remettra à la fondation.

Depuis 2009, plus de 23 000 soutiens-gorge ont été recueillis par Mme Larocque et son équipe «Les Gazelles». Celle-ci ne s’attendait pas à un tel résultat.

C’est devenu un projet collectif qui prend de l’ampleur et qui fait boule de neige, au grand plaisir de la bénévole.

De plus cette année, Rick, propriétaire du Studio de musique Cameron et fondateur du groupe de musique «Deal with Rick», organisera un spectacle-bénéfice dont une partie des profits seront remis pour la cause de Mme Larocque.

L’événement aura lieu le 14 avril prochain, à compter de 20h, au CLAC de Guybourg (1905, rue de Cadillac). Les billets sont en vente au coût de 15$ en pré-vente et de 20$ à la porte le soir du spectacle. Pour chaque billet vendu, 2$ seront remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets en composant le 514 903-7306.

Il y aura également un quillethon le 29 avril, en après-midi, au salon de quilles G Plus de la rue Saint-Zotique dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie. Les billets sont en vente au coût de 15$ en composant le 514 274-0797.