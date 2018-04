Mercier-Est devra encore patienter avant d’avoir des stations BIXI

Les citoyens de Mercier-Est qui rêvent de pouvoir se promener en BIXI dans leur quartier devront encore patienter. Trois nouvelles stations seront installées dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM), mais aucune à l’est de la station de métro Langelier.

Le maire Pierre Lessard-Blais avoue travailler fort pour que le vélo en libre-service soit offert à un plus grand nombre de ses citoyens.

«Il y a un potentiel de développement pour BIXI dans le quartier de Mercier-Est. Il faut le démontrer et faire des représentations à qui de droit. Le district de Tétreaultville – qui va de la place Versailles jusqu’à l’avenue Georges-V – est encore bien méconnu», estime-t-il.

La station de métro Honoré-Beaugrand, le parc de la promenade Bellerive, le centre commercial de la place Versailles, le projet résidentiel du Faubourg Contrecoeur et sa zone commerciale ne sont que quelques endroits qui pourraient accueillir des stations de BIXI et qui permettraient une meilleure desserte.

«Ce ne sera pas pour 2018, mais nous espérons une plus grande expansion en 2019 pour que Mercier-Est soit graduellement desservi», souligne M. Lessard-Blais.

La règle d’implantation d’une station BIXI est de respecter une distance d’au plus 500 mètres entre deux stations. À ce rythme, cela risque de prendre plusieurs années et des investissements majeurs pour raccorder les divers points d’intérêt de Mercier-Est.

Entretemps, les trois nouvelles stations de BIXI seront situées au parc Lalancette (Hochelaga et Nicolet), au CHSLD Éloria-Lepage (de la Pépinière et de Marseille) et à l’intersection Pierre-de-Coubertin et Louis-Veuillot.

Avec ces ajouts, on comptera près d’une trentaine de stations dans MHM.