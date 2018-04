HMR: le centre de cancérologie sera nommé Sandra et Alain Bouchard

La Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) a dévoilé le nom du futur Centre intégré de cancérologie de l’hôpital. Il portera l’appellation Sandra et Alain Bouchard.

Le couple a versé, par le biais de leur propre fondation, 3M$ pour que le projet puisse voir le jour. La Fondation HMR a ainsi voulu souligner leur participation exemplaire en leur rendant hommage.

Le Centre intégré de cancérologie Sandra et Alain Bouchard sera le seul au Québec à offrir des traitements de thérapie cellulaire, qui utilisent les capacités naturelles du corps à se traiter lui-même.

«C’est une véritable révolution médicale qui est en marche à l’HMR et nous sommes très fiers d’y contribuer, a indiqué Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d’Alimentation Couche-Tard inc. Soutenir ces recherches de pointe sur le cancer permet de donner espoir aux nombreux patients qui bénéficieront de ces avancées phénoménales.»

Et l’impact de ce don majeur se fera directement sentir en recherche clinique, auprès des patients atteints de cancer.

«Pour nous, donner est une responsabilité. L’importance de favoriser l’accessibilité de ces traitements de pointe au Québec est primordiale. Savoir que notre don aura un impact direct dans le développement de meilleurs soins aux patients, voilà notre plus grande satisfaction», a ajouté Sandra Bouchard, présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard.

Le coût du centre de cancérologie est estimé à 80M$, dont 12M$ proviendront de la Fondation HMR et de ses donateurs. L’établissement sera doté d’équipements et d’installations ultramodernes, afin de mieux répondre aux besoins grandissants. Véritable avancée humaine et médicale, il placera le patient au cœur des soins.

«Je suis profondément touchée par l’immense générosité de Sandra et Alain Bouchard, de mentionner Dominique Michel, ambassadrice de cœur de la Fondation HMR. Cet appui précieux permettra à nos chercheurs de faire un pas de géant dans le développement de traitements révolutionnaires pour le cancer.»