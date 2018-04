Fermeture d’une bretelle à l’échangeur Sherbrooke

La bretelle menant de la rue Sherbrooke en direction ouest à l’autoroute 25 en direction sud sera fermée à compter du 23 avril, et ce, pour une période d’environ un mois afin de réaliser des travaux à l’échangeur Sherbrooke.

Les usagers seront invités à poursuivre sur la rue Sherbrooke en direction ouest et à suivre la signalisation de détour par le réseau municipal pour accéder à la voie de desserte de l’autoroute 25 en direction sud.

Il y aura un détour en place pour les moments les plus achalandés, de 7h à 19h en semaine, et un autre détour le soir et les fins de semaine.